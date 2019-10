Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane

Thủ tướng chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ông Thongsavanh Phomvihane.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane trân trọng cảm ơn Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tạo điều kiện, hỗ trợ Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại sứ bày tỏ vinh dự và hạnh phúc khi được Đảng, Nhà nước Việt Nam ghi nhận, trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất.



Nhấn mạnh Lào và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, Đại sứ cho biết, ông đã luôn nỗ lực trong suốt nhiệm kỳ để xứng đáng với mối quan hệ này, xứng đáng với những kỳ vọng lãnh đạo, nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong cả giai đoạn trước đây và ngày nay, đặc biệt là hỗ trợ nhân dân Lào gặp thiên tai, lũ lụt thời gian qua.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đại sứ đã nỗ lực trong việc chuẩn bị các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có các chuyến thăm và dự các Hội nghị quốc tế, khu vực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lào trong hơn 3 năm qua và mới đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Đại sứ cũng đã làm tốt vai trò cầu nối để tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.



Thủ tướng cũng cho rằng, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào thì việc nỗ lực bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để vun đắp cho mối quan hệ này, nhất là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về mối quan hệ vĩ đại, đặc đoàn kết biệt giữa hai nước.



Nhắc lại vừa qua trận lũ lụt tại Lào gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các địa phương miền Trung và Nam Lào, Thủ tướng cho biết, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Lào anh em.

Các địa phương, nhất là các địa phương biên giới giáp biên giới, dù còn khó khăn cũng đã nỗ lực để hỗ trợ nhân dân các địa phương của Lào gặp khó khăn do thiên tai. Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn các cơ quan, tổ chức và nhân dân Lào đã quyên góp, hỗ trợ các địa phương Việt Nam bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.



Về hợp tác hai nước thời gian qua, Thủ tướng cho biết, còn nhiều vấn đề cần quan tâm thúc đẩy hợp tác, trong đó có vấn đề hợp tác kinh tế chững lại; kim ngạch thương mại có tăng trưởng nhưng chưa đạt kỳ vọng; các dự án trọng điểm chưa có đột phá...



Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ 16.000 sinh viên của Lào đang học tập tại Việt Nam, trong đó có việc cấp 1.200 học bổng; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Lào trong việc đào tạo cán bộ.



Nhận định tình hình thế giới và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, Thủ tướng mong muốn Lào tiếp tục phối hợp, khẳng định quan điểm duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật, an ninh, bảo đảm an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).



Thủ tướng đề nghị Lào tiếp tục ủng hộ, hợp tác khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.



Chúc Đại sứ sẽ thành công trong nhiệm vụ mới, Thủ tướng tin tưởng, dù giữ bất kỳ cương vị nào, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cũng sẽ tiếp tục đóng góp sức mình vào việc vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

