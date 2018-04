Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương Tổng thống Philippines

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Singapore, chiều ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua với việc duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi thực chất các vấn đề quan tâm, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại với kim ngạch hai chiều năm 2017 tăng 25% so với năm 2016, đạt hơn 4 tỷ USD, trong đó hợp tác thương mại gạo mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên; các cơ chế hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng được duy trì với nhiều hoạt động tạo dựng lòng tin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao đồng thời tích cực triển khai các cơ chế hợp tác, trong đó có hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn trên biển, quản lý môi trường biển bền vững, đẩy mạnh hợp tác nghề cá, phòng chống khủng bố, hợp tác an ninh – quốc phòng…

Tổng thống Philippines nhấn mạnh, Philippines coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho công dân Philippines sinh sống và làm việc, doanh nghiệp Philippines làm ăn hiệu quả tại Việt Nam; hoan nghênh các đề nghị của phía Việt Nam và bày tỏ Philippines sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thể bổ sung cho nhau. Tổng thống đánh giá cao chất lượng gạo của Việt Nam, mong muốn hai nước sẽ tiếp tục hợp tác về gạo và Việt Nam là nguồn cung cấp gạo ổn định và lâu dài cho Philippines.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc song phương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: VGP/Quang Hiếu. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hai bên chia sẻ các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có hợp tác trong ASEAN, các vấn đề an ninh khu vực như Biển Đông, chống tội phạm trên biển… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa chúc mừng Philippines đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2017, các kết quả đạt được trong 2017 đã giúp ASEAN tiếp tục phát triển, hướng tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm.

Hai bên chia sẻ tình hình hiện nay trên Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; khẳng định nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và ràng buộc./.

