Thủ tướng: Niềm tin, khát vọng vươn lên là lợi thế phát triển

Sáng 24/7 tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế -Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chủ trì, cùng các Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt 9 tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc, các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội.

Đây là lần làm việc thứ 5 của Tiểu ban với các địa phương. Lãnh đạo 12 địa phương tham dự buổi làm việc gồm Yên Bái, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với nhân dân tỉnh Yên Bái vì những thiệt hại do mưa lũ vừa qua, đồng thời biểu dương tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng khắc phục. Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh phía Bắc phải luôn chủ động phòng chống mưa lũ, kể cả lũ quét, lũ ống, không để thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân.



Thủ tướng cho biết, tinh thần là văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phải sát hơi thở cuộc sống, vì vậy Tiểu ban làm việc với các lãnh đạo các địa phương trong các vùng của cả nước. Đây là cơ sở thực tiễn để xây dựng các văn kiện quan trọng của Tiểu ban là Phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.



Phát biểu tại buổi làm việc, các địa phương cho biết đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, kinh tế tăng trưởng tốt, tập trung tháo gỡ ba nút thắt là thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ ở hộ nghèo ở một số tỉnh giảm mạnh.



Tuy nhiên, theo lãnh đạo các địa phương, các tỉnh trung du miền núi phía Bắc vẫn là vùng gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Ngay như Lào Cai, một tỉnh phát triển trong vùng thì cứ 4 hộ có 1 hộ nghèo hoặc cận nghèo. Dù cơ sở hạ tầng đã được cải thiện, song đây vẫn là vấn đề các địa phương đề nghị đầu tư nhiều nhất trong thời gian tới. Dù có “rừng vàng”, nhưng có một thực tế các địa phương nêu ra, đó là người dân chưa sống được bằng nghề rừng.



Với lợi thế diện tích rừng lớn của vùng, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho rằng, đây là vùng sinh quyển, lá phổi xanh của đất nước. Do đó cần dành nguồn lực để ưu tiên giữ gìn và phát huy giá trị của vùng sinh quyển này. Nêu đặc điểm các tỉnh phía Bắc là nhiều dân tộc cùng sinh sống, riêng Yên Bái có 57% là người dân tộc thiểu số, bà Trà cho rằng, cần tiếp tục đầu tư để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn, vừa giữ ổn định chính trị xã hội, vừa góp phần phát triển du lịch.



Các địa phương cũng đề nghị cần có cơ chế riêng để phát triển vùng bằng việc tiếp tục có Nghị quyết mới của Bộ Chính trị sau khi kết thúc thực hiện Nghị quyết số 37 ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền hơn nữa cho các địa phương, nhất là trong việc triển khai các dự án đầu tư.



Tiểu ban Kinh tế -Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII làm việc với lãnh đạo chủ chốt 9 tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc, các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội.

Đưa ra con số rất đáng chú ý là từ 9-30% người dưới 15 tuổi ở các tỉnh trong vùng chưa từng được đi học, một số địa phương đặc biệt nhất mạnh đến việc có cơ chế thuận lợi cho hoạt động giáo dục, đào tạo; đặc biệt là phải đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cấp cao, lãnh đạo để có tư duy mới trong phát triển.



Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lãnh đạo các địa phương đã nêu ra nhiều ý kiến có chất lượng, thẳng thắn, sâu sắc và có tầm văn kiện đại hội; đề xuất nhiều giải pháp để phát triển vùng. Thủ tướng cho rằng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, khát vọng vươn lên của các địa phương là lợi thế quan trọng để thúc đẩy phát triển vùng.



"Ở đâu cũng có lợi thế, trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì cần nghiên cứu, khai thác phát huy. Vừa rồi có tỉnh rất khó khăn nhưng đã phát huy được lợi thế. Truyền thống cách mạng, văn hóa đa dạng, điều kiện tự nhiên, xã hội để phát triển. Đây còn là vùng dược liệu; nằm cạnh thị trường lớn. Hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An thì có biển, dân số đông, dân trí khá, có nhiều cơ sở công, nông nghiệp lớn. Và lợi thế rất quan trọng là niềm tin, khát vọng, đoàn kết, quyết tâm rất cao về chính trị với truyền thống quê hương cách mạng", Thủ tướng nêu rõ.



Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 10 năm qua, tiếp tục phát huy thành quả đổi mới, 11 tỉnh và Hà Nội đã có sự ổn định chính trị xã hội, niềm tin người dân được củng cố, kinh tế phát triển bền vững và đều tăng trưởng cao hơn mục tiêu đề ra. Nhiều địa phương chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ; nhiều tỉnh đã có quy mô nền kinh tế được nâng lên, thu ngân sách tăng cao. Trong đó, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2020 thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng thì hiện đã đạt mức 3.300 tỷ. Đặc biệt, dù còn khó khăn thì các địa phương rất quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nhiều tỉnh giảm liên tục từ 4-6%, đời sống nhân dân được nâng lên.



Thủ tướng nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của vùng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới; ổn định chính trị, yên lòng dân, tạo điều kiện phát triển đất nước. Đặc biệt vùng là “lá phổi” của cả nước, bảo vệ môi trường sinh thái đảm bảo phát triển bền vững, điều tiết nước cho sản xuất và sinh hoạt cho cả vùng đồng bằng sông Hồng và thủ đô. Từ thực tế đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu quan điểm phát triển đối với vùng.

"Phát triển toàn diện và bền vững. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, thì phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Nhưng trước hết cần phải tập trung giữ dân, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, vì tỷ lệ nghèo của khu vực này trên 17%, tỷ lệ nghèo cả nước là khoảng 7%; giữ gìn đoàn kết dân tộc và thực hiện tốt chính sách dân tộc; giữ rừng, khôi phục, trồng rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững; giữ đất, ổn định an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nguồn nước. Cho nên coi trọng an ninh và an sinh là vất đề đặt ra cho vùng", Thủ tướng nêu rõ.



Nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng đối với sự phát triển, Thủ tướng cho rằng, giáo dục của 9 tỉnh miền núi phía Bắc là tỉnh còn yếu, còn là vùng trũng nên cần tập trung khắc phục.



Các tỉnh cũng cần khai thác tối đa lợi thế so sánh của mỗi địa phương, sự năng động, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, biến điểm yếu thành lợi thế phát triển như bản sắc văn hóa đặc sắc, đa dạng để phát triển du lịch; tỷ lệ che phủ rừng cao giúp phát triển lâm nghiệp bền vững; giáp thị trường lớn là Trung Quốc có thể thúc đẩy xuất nhập khẩu; khai thác sử dụng hiệu quả từ nguồn quỹ đất lớn để phát triển cây trồng vật nuôi có thế mạnh.



Về phương hướng phát triển của vùng, ngoài phát triển bền vững, phát triển xanh, một phương hướng quan trọng mà Thủ tướng lưu ý là khắc phục tồn tại trong chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương, nhất là chính sách phát triển để ổn định; mở rộng không gian phát triển không chỉ với Hà Nội mà cả đẩy mạnh hợp tác với các thị trường trong khu vực.



Thủ tướng tán thành với các địa phương về việc cần xây dựng chính sách đặc thù mới, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, kể cả bằng nguồn ODA và các nguồn lực xã hội hóa khác. Trong đó, Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ đến năm 2020 bằng một Nghị quyết mới, bao gồm cả Tây Nghệ An và Tây Thanh Hóa. Cùng với đó là có chính sách tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của vùng.



Riêng về nút thắt cơ sở hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ tập hợp để nghiên cứu giải quyết, trong đó có vấn đề xã hội hóa sân bay Điện Biên, có thể giao cho Điện Biên là cơ quan xử lý vấn đề này; giao Hà Nội nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xã hội hóa xây dựng sân bay Hòa Lạc; giao thành phố Hà Nội chủ trì giải phóng mặt bằng sân bay Nội Bài theo quy hoạch; giao Lào Cai và Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề nghị Thủ tướng đầu tư cảng hàng không Sa Pa; nghiên cứu thực hiện tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đầu tư theo hình thức PPP.../.