Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phạm vi rộng và nội dung phức tạp. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình phát triển theo Nghị quyết 19 của Trung ương và hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập phải làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tư duy đột phá.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết mới về phát huy nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng chỉ rõ, thời gian qua bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều nguồn lực chưa được huy động, khai thác đầy đủ hoặc còn bị ách tắc, lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ chưa theo kịp đòi hỏi đổi mới mô hình tăng trưởng. Đặc biệt, các nguồn lực có giá trị lớn như dữ liệu, tài sản trí tuệ, văn hóa, thương hiệu quốc gia và các không gian phát triển mới chưa được nhận diện, đánh giá đầy đủ để khai thác tương xứng với tiềm năng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp

Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng Nghị quyết mới phải bám sát chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 67 của Văn phòng Trung ương và Kết luận số 115 của Bộ Chính trị. Quá trình tổng kết phải đánh giá toàn diện các nguồn lực đất nước, nhận diện rõ các “điểm nghẽn”, từ đó đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết mới là không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng mọi nguồn lực tài chính, vật chất, Thủ tướng đề nghị phải chú trọng kiến tạo, làm mới, kết nối và chuyển hóa các nguồn lực truyền thống lẫn phi truyền thống thành động lực thực chất cho phát triển nhanh và bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình triển khai nhiệm vụ, dự thảo đề cương đề án, kế hoạch thực hiện và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương Đề án với phạm vi đánh giá 9 nhóm nguồn lực, kế hoạch triển khai và quy chế làm việc.