Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2022, ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt đã triển khai nhanh, an toàn, khoa học, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc-xin lớn nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia “đi sau về trước”, có tỷ lệ bao phủ và hiệu suất sử dụng vắc-xin cao. Ngoài việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngành Y đã ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh khác, không để “dịch chồng dịch”. Hoạt động khám, chữa bệnh thông thường hồi phục nhanh, khám chữa bệnh từ xa, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới được tăng cường.Y học cổ truyền được quan tâm, đầu tư, phát triển, nhất là vùng trồng dược liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023 (Ảnh: VGP)

Cùng với đó, trong năm, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và ban hành nhiều văn bản quan trọng. Đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu KTXH chủ yếu được Quốc hội giao và 13/16 chỉ tiêu cụ thể về y tế. Đồng thời hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, đề án lớn, tạo cơ sở quan trọng để ngành Y tiếp tục phát triển. Đặc biệt, trong năm, ngành đã hoàn thành kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng, chống COVID-19 và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với hệ thống tổ chức, bộ máy của Ngành được củng cố, kiện toàn , ngành đã tích cực triển khai Kết luận số 25 của Bộ Chính trị, trong đó có chủ trương về tăng số trạm y tế, nhân viên y tế theo quy mô dân số; đã điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên mức 100%. …

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra kết quả, bài học kinh nghiệm và những tồn tại, hạn chế như hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là mua sắm, đấu thầu, liên doanh liên kết, quản lý, sử dụng tài sản công. Năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế; tình trạng quá tải ở các bệnh viên tuyến cuối chưa được khắc phục. Chất lượng công tác quản trị, điều hành và phục vụ người bệnh tại một số cơ sở y tế chưa đạt yêu cầu. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế cục bộ chưa được giải quyết dứt điểm. Chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế chậm được điều chỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02) Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn ngành y tế.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần “Sâu y lý, giầu y đức, giỏi y thuật” của đội ngũ y bác sĩ và những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được trong năm 2022. Thay mặt Chính phủ và với những tình cảm chân thành nhất, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tham dự Hội nghị hôm nay cũng như tới toàn thể đội ngũ những người “chiến sĩ áo trắng” trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.”

Thủ tướng nhấn mạnh, trong các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành Y cũng đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình. Đặc biệt hơn 3 năm qua, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hàng trăm nghìn y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế không quản gian lao, ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu, chiến đấu với dịch bệnh; những “chiến sĩ áo trắng” tạm gác lại việc nhà, việc mình, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy để ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh.

Những nỗ lực, cống hiến, hy sinh đó đã mang lại thành quả chống dịch quan trọng, góp phần để đất nước vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển khá toàn diện trong năm 2022. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; thị trường tiền tệ cơ bản ổn định. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phục hồi và phát triển. An sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trụ sở Chính phủ (Hà Nội) tới điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước

Với mục tiêu nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các Nghị quyết số 20, 21 về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức cần quyết liệt hành động để khắc phục, trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, ngành y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; “thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu”. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập; Phát huy tinh thần đoàn kết, càng khó khăn, càng phải đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì sức khỏe, tính mạng của đồng bào theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc...”.

Thủ tướng đề nghị, Ngành Y tế phải triển khai công tác một cách tổng thể, bài bản nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể. Phải khắc ghi và hành động theo lời thề Hippocrates, 12 điều y đức trong khi triển khai nhiệm vụ. Không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành y tế tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành y tế phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh; tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch. Triển khai đánh giá kết quả thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập để hoàn thiện các quy định về mô hình tự chủ, đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công-tư; Khẩn trương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, làm căn cứ xây dựng, trình ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới.

Triển khai quyết liệt các chương trình, dự án đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là các dự án y tế cơ sở, y tế dự phòng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH; Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đẩy nhanh việc triển khai Sổ y bạ điện tử kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng CNTT phục vụ công tác tư vấn, khám chữa bệnh từ xa…

Đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, không để tiếp diễn tình trạng người bệnh phải “mua ngoài”. Tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch. Khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế; làm tốt công tác thông tin, truyền thông để người dân thay đổi nhận thức, thói quen, chủ động tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, giảm gánh nặng cho công tác y tế.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân là sứ mệnh hết sức quan trọng mà Bộ Y tế vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức này cần phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.

Nhân Hội nghị hôm nay, Thủ tướng đề nghị các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và Nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân”./.