Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tỉnh Cao Bằng

Cùng đi có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Cao Bằng.

Tại huyện biên giới Quảng Hoà, Thủ tướng Chính phủ đã tặng 200 suất quà Tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà động viên người dân Cao Bằng.

Nói chuyện với bà con huyện Quảng Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đón Xuân Quý Mão 2023 cả nước vui mừng vì mặc dù gặp nhiều khó khăn, song năm 2022 cả nước đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm.

Các khu vực chủ yếu của nền kinh tế không ngừng phát triển mạnh mẽ; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng được đẩy mạnh, tăng cường, giữ vững... Trong những thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Cao Bằng.

Chương trình thăm và tặng quà Tết của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu tại tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng nhấn mạnh, Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để mỗi chúng ta hướng về cội nguồn, tổ tiên, tụ họp, sum vầy cùng gia đình. Việc chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhau của dân tộc ta.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo tinh thần phấn khởi bước sang năm mới với nhiều niềm tin, hi vọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền có nhiều sáng kiến, chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, công nhân, các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm mùa Xuân thêm ấm áp đến với mọi người, mọi nhà, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, khảo sát khu vực cửa khẩu Tà Lùng.

Thủ tướng yêu cầu, các cấp chính quyền và người dân phải chú ý đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; không vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ; đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh, trật tự; chống mê tín dị đoan..

Với phương châm “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, Thủ tướng nhắc nhở, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua; các nghị quyết, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, nhất là về xây dựng, phát triển khu vực biên giới, cửa khẩu.

Theo đó, huyện và tỉnh cần tích cực và chủ động thực hiện đường lối quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế của Đảng, Nhà Nước. Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Thủ tướng cùng đoàn đại biểu khảo sát dự án Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, các cấp chính quyền, nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong năm 2022; chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng năm mới 2023 sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt nhiều thành tích cao hơn năm 2022.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã thăm, khảo sát khu vực cửa khẩu Tà Lùng, cột mốc biên giới 943 và cầu Tà Lùng 2, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà. Đây là cửa khẩu chính của tỉnh Cao Bằng, nằm ở điểm cuối của Quốc lộ 3, tiếp nối là cầu Thủy Khẩu trên sông Bắc Vọng, thông thương sang cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu thuộc huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cũng trong sáng 16/1, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu khảo sát dự án Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh tại nút giao giữa huyện Quảng Hòa với cao tốc.

Dự án xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là công trình thuộc nhóm A được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2020 theo phương thức PPP có chiều dài tuyến hơn 140 km, sẽ kết nối cửa khẩu Trà Lĩnh đến Tân Thanh, Cốc Nam với Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, qua đó sẽ tạo thuận lợi cho thông thương, đi lại của người dân, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có tuyến đường đi qua.

Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh phải tích cực chủ động xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phải phát triển hạ tầng, y tế, giáo dục. Bên cạnh đó quan tâm quy hoạch vùng để kết nối, khai thác vùng nguyên liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà tại tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng cũng lưu ý có đường giao thông lên để thuận lợi, phát triển khu vực thác Bản Giốc là trung tâm du lịch gắn với phát triển kinh tế cửa khẩu. Đây là động lực chính để thu hút đầu tư khu kinh tế cửa khẩu.

Nhấn mạnh yếu tố con người, Thủ tướng nói: "Phải thân thiện, hữu nghị, trách nhiệm, đam mê mới gắn mới gắn bó, sáng tạo. Cùng với đó phải giáo dục trách nhiệm và nâng cao trình độ"./.