Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn vào sáng 16/7, Thủ tướng Chính Phủ Phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh cần tập trung khai thác tối đa thế mạnh về rừng và phát triển kinh tế rừng với 3 mũi nhọn là bán chứng chỉ carbon; phát triển điện sinh khối; phát triển công nghiệp sinh phẩm từ rừng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham gia buổi làm việc có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, với những nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, KTXH Bắc Kạn tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,7% xếp thứ 34/63 cả nước.

Đặc biệt, nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết và nâng cao chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, tốc độ tăng trưởng ước đạt 5,25%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 73,35%. Du lịch phục hồi nhanh, 6 tháng đầu năm đón 571.000 lượt khách, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 74% kế hoạch năm; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 400 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đăng Bình cũng kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; đề nghị sử dụng vốn ngân sách Trung ương bố trí cho Dự án để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; kiến nghị liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; về Dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; Dự án đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; về hỗ trợ vốn đầu tư các tuyến đường lâm nghiệp và các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, phát triển và bảo vệ rừng...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Kạn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Cùng với đó Thủ tướng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như quy mô nền kinh tế nhỏ. Tốc độ tăng trưởng GRDP còn thấp; tăng trưởng ở 2 khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ chưa đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu

Thủ tướng cũng lưu ý Bắc Kạn là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đầu tư cho phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch cần gắn với bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của đồng bào. Phát triển phải gắn với công bằng và tiến bộ xã hội. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh phải làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của Tỉnh. Khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nội tỉnh, liên tỉnh và liên vùng. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số.

Tỉnh tập trung phát triển ngành nông nghiệp hiệu quả, bền vững, làm trọng tâm thúc đẩy nền kinh tế. Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên đất đai, khí hậu, nguồn nước sạch, đa dạng sinh học để sản xuất hàng hóa nông sản theo hướng tập trung, mở rộng quy mô sản xuất, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mở rộng liên kết sản xuất, ứng dụng KHCN để nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển nông thôn mới. Phát triển nông - lâm nghiệp gắn với hoạt động du lịch; phát triển các sản phẩm đặc sản bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP, sản phẩm hữu cơ.

Cùng với đó tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công. Đôn đốc các dự án, nhà máy đi vào hoạt động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, sớm có quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tăng cường thu hút các dự án đầu tư; chú trọng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử. Tăng cường kết nối giao thương với khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, “chọn đúng, chọn trúng” để thúc đẩy phát triển du lịch. Xây dựng mô hình thí điểm phát triển “Điểm du lịch cộng đồng”. Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn với phát huy các di sản văn hóa truyền thống của tỉnh. Tiếp tục tổ chức quảng bá xúc tiến du lịch; đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ du lịch thông minh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho DN phát triển, làm giàu chính đáng; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững an ninh, quốc phòng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác thông tin, truyền thông.

Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Về các kiến nghị của tỉnh, trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành, Thủ tướng cơ bản đồng ý giải quyết các kiến nghị của tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực để Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.