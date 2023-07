Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Lãnh đạo tỉnh Long An

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Long An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An.

Báo cáo tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Long An cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình kết quả phát triển KTXH của tỉnh đặt được một số kết quả quan trọng, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng năm 2023 ước tăng 3,43%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khu vực nông nghiệp chiếm 16,41%; công nghiệp, xây dựng 50,92%; dịch vụ đạt 27,13%.

Công tác quy hoạch được chú trọng Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh dược đẩy mạnh ; Thu hút nguồn lực đầu tư đạt kết quả tốt; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội, đời sống người dân được bảo đảm; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; làm tốt công tác đối ngoại, nhất là với Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh Long An cùng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét thành lập Khu kinh tế Long An ở huyện Cần Giuộc, Cần Đước; hỗ trợ tỉnh xây dựng các tuyến giao thông kết nối vùng; bố trí vốn cho tỉnh xây dựng các tuyến kè chống sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cơ bản nhất trí, ủng hộ với các đề xuất của tỉnh Long An, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng, Long An cần phát huy nhiều hơn nữa lợi thế vị trí chiến lược của tỉnh để đi lên; có cơ chế huy động các nguồn lực vào phát triển, nhất là phát triển hạ tầng giao thông; thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn; tiếp tục phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; tăng cường liên kết để tỉnh phát triển hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương biểu nỗ lực và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Long An đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH thời gian qua, đã góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng đã phân tích tiềm năng thế mạnh và những tồn tại, hạn chế, khó khăn thách thức và bài học kinh nghiệm, trong thời gian tới Thủ tướng chỉ rõ, Với nhiều tiềm năng, thế mạnh và những động lực mới, Long An cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu là một trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; là cửa ngõ kết nối thông suốt, hiệu quả giữa vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.

Về định hướng phát triển của Long An Thủ tướng chỉ rõ, Long An cần thực hiện hiệu quả chiến lược trọng tâm để tạo sự phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Long An dựa trên các trụ cột là Nông nghiệp sinh thái là trọng tâm; Công nghiệp xanh, công nghệ cao, chế biến chế tạo, năng lượng là đột phá; Dịch vụ là bệ đỡ, đưa Long An trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trong khu vực; Thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội, đô thị đồng bộ, hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An.

Đồng thời khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; kết nối hiệu quả với trung tâm kinh tế TPHCM và vùng Đông Nam Bộ; khai thác tốt lợi thế đầu mối kết nối với Campuchia; Phát huy nguồn lực về con người, truyền thống văn hóa lịch sử; quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng; trong đó chú trọng khai thác tốt thị trường nội địa và thị trường quốc tế; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Triển khai hiệu quả Quy hoạch Tỉnh, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mới. Tổ chức không gian phát triển theo mô hình “Một trung tâm - Hai hành lang kinh tế - Ba vùng kinh tế xã hội - Sáu trục động lực”. Chủ động, tích cực tham gia hoạt động liên kết vùng ĐBSCL, với TPHCM và vùng Đông Nam Bộ.

Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh hình thức PPP; quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả. Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiệu quả. Phát triển hệ thống đô thị hài hòa, tổ chức lại các khu dân cư. Chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, năng suất, năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm, ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thủ tướng hy vọng và tin tưởng Long An sẽ thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thực hiện Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, phát triển nhanh, bền vững, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh về phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.