Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi tới Thủ tướng Antonio Costa và các nhà Lãnh đạo Bồ Đào Nha; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống với Bồ Đào Nha, bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong hợp tác hai nước, nhất là về thương mại và tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Joao Gomes Cravinho sẽ góp phần mở rộng, đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Bồ Đào Nha trên nhiều lĩnh vực tiềm năng, vì lợi ích của hai nước, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho

Bộ trưởng Ngoại giao Joao Gomes Cravinho bày tỏ vui mừng được đến Việt Nam, thực hiện chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội tích cực, năng động của Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định Bồ Đào Nha luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao để gia tăng hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai nước, tận dụng đầy đủ, hiệu quả cơ chế hợp tác sẵn có và nghiên cứu, xây dựng các cơ chế mới để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng và phù hợp lợi ích hai bên. Về hợp tác đa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bồ Đào Nha tạo thuận lợi cho các mặt hàng hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Bồ Đào Nha; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bồ Đào Nha sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai nước; thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, đáp ứng lợi ích người tiêu dùng Bồ Đào Nha và EU cũng như bảo đảm sinh kế cho hàng trăm nghìn lao động trong ngành ngư nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng mà Bồ Đào Nha có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế biển, hàng hải, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số; tiếp tục triển khai các nội dung của Hiệp định hợp tác về du lịch Việt Nam - Bồ Đào Nha, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch, tăng cường giao lưu thể thao hai nước, nhất là đào tạo bóng đá, tăng học bổng cho sinh viên, đặc biệt trong quản lý du lịch; trao đổi để ký kết hợp tác trong lĩnh vực lao động. Bộ trưởng Ngoại giao Joao Gomes Cravinho ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ trong hợp tác ứng phó biến đổi khi hậu hướng tới thực hiện mục tiêu COP 26.

Hai bên chia sẻ cộng đồng Việt Nam tuy không nhiều nhưng hội nhập tốt và đóng góp tích cực vào kinh tế xã hội sở tại. Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha khẳng định sẽ mở cửa thị trường cho hàng nông sản Việt Nam; chia sẻ thông tin về quá trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA của Bồ Đào Nha, cho biết sẽ có tiếng nói với Uỷ ban châu Âu (EC) về vấn đề thẻ vàng IUU.

Về Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982./.