Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Thứ Sáu, 16:31, 27/03/2026
VOV.VN - Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn cán bộ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng ông Martin Sommer với cương vị mới là Trưởng đoàn Điều IV phụ trách đánh giá Việt Nam cùng các thành viên đoàn Cán bộ IMF thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng ông Martin Sommer đã gắn bó với công tác đánh giá kinh tế vĩ mô Việt Nam và mãi là người bạn chân thành và tin cậy của Việt Nam.

Cảm ơn đoàn Cán bộ IMF đã làm việc nghiêm túc, xây dựng và chia sẻ các đánh giá, khuyến nghị chính sách với Việt Nam, Thủ tướng ghi nhận tinh thần hợp tác, đối thoại thẳng thắn và chuyên nghiệp của IMF trong khuôn khổ tham vấn Điều IV cũng như trong đợt đánh giá giữa kỳ tại Việt Nam lần này.

thu tuong pham minh chinh tiep Doan can bo quy tien te quoc te hinh anh 1
Toàn cảnh buổi tiếp

Thủ tướng đã thông tin đến đoàn cán bộ IMF về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã tái khẳng định tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, trong đó Việt Nam đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới để thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm là đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng cho biết, trong giai đoạn tới đây, mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam không chỉ dựa vào kích cầu, mà đặt trên nền tảng bền vững, bao gồm các yếu tố như hoàn thiện thể chế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh... Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững và quan trọng là người dân phải được thụ hưởng thành quả của quá trình này.

Đánh giá cao IMF đã hợp tác thực chất, hiệu quả với Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng cho biết, các đánh giá, khuyến nghị của Đoàn tham vấn Điều IV đã cung cấp cơ sở tham chiếu quan trọng, góp phần hỗ trợ Việt Nam hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, tài khóa một cách chủ động, linh hoạt, qua đó giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, ông Martin Sommer, Trưởng đoàn Điều IV của IMF chia sẻ về những ảnh hưởng của tình hình xung đột tại Trung Đông đối với kinh tế thế giới, nhất là về năng lượng, xăng dầu, xuất nhập khẩu hàng hóa. Ông đưa ra các khuyến cáo, đề xuất với Việt Nam về việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an ninh tài chính, an ninh năng lượng, kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; điều hành chính sách tài khoá, tiền tệ; đa dạng hoá nguồn lực huy động cho phát triển đất nước; khắc phục những điểm nghẽn của nền kinh tế; cải cách thủ tục hành chính... để nền kinh tế Việt Nam chống chịu tốt hơn trước các cú sốc từ bên ngoài. 

thu tuong pham minh chinh tiep Doan can bo quy tien te quoc te hinh anh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Martin Sommer, Trưởng Đoàn giám sát kinh tế vĩ mô của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Đánh giá cao hoạch định chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trước biến động trên thế giới, ông Martin Sommer bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác, phối hợp rất hiệu quả giữa Việt Nam với IMF; khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả nhất sự hỗ trợ của IMF, nhất là sử dụng các khuyến nghị chính sách, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nhanh, bền vững.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà IMF quan tâm như: vấn đề địa chính trị, địa kinh tế; giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, trong đó có an ninh năng lượng; điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động; vấn đề huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công tư trong các công trình, dự án hạ tầng...

thu tuong pham minh chinh tiep Doan can bo quy tien te quoc te hinh anh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Martin Sommer, Trưởng Đoàn giám sát kinh tế vĩ mô của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Nhấn mạnh: "Lắng nghe với sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm", Thủ tướng mong muốn IMF tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng đối thoại, tham vấn chính sách cho Việt Nam; tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực, đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực thể chế, hiện đại hóa khuôn khổ chính sách tiền tệ - an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng, phát triển thị trường vốn, cải thiện hệ thống thống kê và năng lực dự báo, hỗ trợ cải cách cấu trúc nâng cao năng suất.

Thủ tướng khẳng định, các cơ quan Chính phủ Việt Nam sẵn sàng trao đổi sâu, chia sẻ thông tin theo quy định, cùng IMF xây dựng các đánh giá và khuyến nghị phù hợp với thực tiễn và mục tiêu phát triển của Việt Nam; và vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Phạm Minh Chính Đoàn cán bộ Quỹ tiền tệ Quốc tế
