Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trẻ tuổi thành phố Cần Thơ

Dự hội nghị có các Đại biểu Quốc hội: Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có Bí thư thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và hơn 700 cử tri đại diện cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Báo cáo với cử tri thành phố Cần Thơ, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ đã thông báo đến cử tri kế hoạch Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đồng thời cũng cho biết, tại Kỳ họp thứ 5, Đoàn ĐBQH thành phố đã tham gia tích cực, góp phần vào thành công tốt đẹp của Kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ đã chuyển 164 nội dung, kiến nghị của cử tri Cần Thơ đến các cơ quan liên quan và đã nhận được trả lời, giải đáp 163 ý kiến, kiến nghị.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri thành phố Cần Thơ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, nhất là trong 9 tháng năm 2023; tin tưởng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, điều hành, có các giải pháp, chính sách, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, dự án phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến của cử tri trẻ tuổi thành phố Cần Thơ đề nghị Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ tiếp tục đề xuất, thúc đẩy phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy; đầu tư phát triển dịch vụ logistics, các hạ tầng kỹ thuật số tại Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ; đẩy mạnh hơn nữa chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh niên; có cơ chế đặt hàng thanh niên thực hiện một số nhiệm vụ, dự án cụ thể; xây dựng Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trẻ tuổi thành phố Cần Thơ

Sau khi đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ giải đáp, thông tin tới các cử tri một số nội dung mà đại biểu cử tri quan tâm, phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng, đồng tình, nhất trí cao với các ý kiến của cử tri và các giải đáp của lãnh đạo địa phương; cảm ơn sự đóng góp của cử tri Cần Thơ đối với sự phát triển của thành phố và sự ủng hộ đối với Chính phủ.

Thủ tướng đã thông tin tới cử tri Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong thời gian qua và mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát trước mắt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn; chú trọng an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ gìn môi trường hoà bình, điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ dành thời gian, giải đáp, làm rõ hơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị trên nguyên tắc, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo.

Các cử tri trẻ của TP Cần Thơ

Trả lời ý kiến của cử tri Lê Cẩm Huỳnh, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng số, Thủ tướng Chính phủ cho biết, hạ tầng, trong đó có hạ tầng số là 1 trong 3 đột phá chiến lược được Đại hội XIII xác định.

Để đảm bảo sự liên kết, đồng bộ, thống nhất giữa các ứng dụng chuyên ngành, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, đặc biệt, tạiu Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã xác định nền tảng số là giải pháp đột phá, giúp chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam. Hiện nay các bộ, ngành, các cấp đang triển khai rất tích cực và có kết quả đáng ghi nhận, nhất là hạ tầng điện và sóng.

Về nguy cơ tiềm ẩn về việc bảo mật và an toàn thông tin trong thanh toán và mua sắm trực tuyến, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, c á nhân có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chỉ thị, Công điện và chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân; tiến hành kiểm tra, thanh tra; theo dõi, rà soát tình hình lộ lọt, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân về ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng các công cụ, phản ánh để bảo vệ thông tin cá nhân; thúc đẩy triển khai hệ sinh thái Tín nhiệm mạng (tinnhiemmang.vn), trong đó có bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thủ tướng đã thông tin tới cử tri Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong thời gian qua và mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới

Thủ tướng cho rằng, bên cạnh nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, người trẻ ngày nay hoàn toàn có thể tự học tập và nâng cao năng lực số thông qua việc thường xuyên sử dụng công nghệ số mỗi ngày, các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn trực tuyến, xem các thông tin, tin tức về chuyển đổi số mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng, học tập từ trường học …

Đối với ý kiến của cử tri Phạm Nguyễn Anh Thi, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Cần Thơ đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa chính sách thu hút nguồn nhân lực, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Sau 5 năm có 274 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thu hút, tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức.

Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự thảo Nghị định về chính sách, thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách sau tuyển dụng theo Nghị định số 140 cho phù hợp thực tế nhằm thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, trong đó có thành phố Cần Thơ…

Thủ tướng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Giải đáp cử tri Nguyễn Hồng Sa, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về cơ chế chính sách hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, nhất là đối với lực lượng đoàn viên trẻ thuộc đồng bào tôn giáo, dân tộc, Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngày 14/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan, UBDN các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng.

Gần đây nhất, ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều Chương trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác tạo nhiều cơ hội cho học sinh, sinh viên sớm có điều kiện tiếp cận các cơ hội học tập, định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Cùng với giải đáp, làm rõ các nội dung mà cử tri trẻ tuổi quan tâm, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành phố Cần Thơ cùng giải quyết các kiến nghị của cử tri như về xây dựng “Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Cần Thơ; giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn Thanh niên triển khai các công trình phần việc thanh niên có tính quy mô cấp vùng và cấp quốc; xây dựng Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ…

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển, lớn mạnh và thành công của thành phố Cần Thơ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng đồng hành với chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra.