Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm các gia đình chính sách ở An Giang

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương, dân hoa tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn tới viêng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang có diện tích hơn 7.000 m2, với khoảng 2500 mộ liệt sĩ. Được khởi công năm 1978 để an táng và quản lý phần mộ liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp dân tộc, qua nhiều giai đoạn đến nay, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang đã được tu bổ khang trang theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Có, sinh năm 1940, tại xã Bình Mỹ, thuộc đối tượng người có công được hỗ trợ nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ân cần thăm hỏi cuộc sống gia đình, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần trong phong trào "xoá nhà tạm, nhà dột nát" là "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít"; khẳng định Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác chăm lo cho nhân dân, ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong đó phấn đấu hoàn thành "xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho người có công với cách mạng trước ngày 27/7 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8 năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Có

Thủ tướng mong bà Nguyễn Thị Có luôn phát huy truyền thống gia đình cách mạng, làm tấm gương cho con cháu, dòng tộc, tham gia tích cực công việc của địa phương. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tỉnh An Giang luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình có công cách mạng với những việc làm cụ thể, thiết thực; phát động phong trào ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để thể hiện tấm lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng.

Trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tại Châu Đốc gồm gia đình các ông Huỳnh Văn Anh (sinh năm 1967), bệnh binh 81%, ở đường Nguyễn Hữu Trí, tổ 02, xóm Vĩnh Chánh 3; ông Phạm Phong Hải (sinh năm 1952), thương binh 69%, ở đường Thủ Khoa Nghĩa, khóm 6.