中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng: Phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh của các đặc khu kinh tế

Thứ Hai, 17:39, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.

Ngày 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề, dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông, giải phóng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy các động lực phát triển, góp phần phát triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ

Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về tình hình, kết quả triển khai xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương; việc xây dựng, hoàn thiện Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các đặc khu kinh tế để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền; chuẩn bị dự án hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long sử dụng vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới; dự thảo Nghị định quy định chi tiết xử lý vướng mắc cho các dự án BOT giao thông; giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng từ trước năm 2025; rà soát tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và một số nội dung khác.

Cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bám sát các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đề xuất thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, mang tính đòn bẩy, điểm tựa, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, gồm các chính sách chung và các chính sách riêng phù hợp với mỗi đặc khu kinh tế, để các đặc khu kinh tế phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, trở thành các động lực phát triển của địa phương, vùng và cả nước.

Thủ tướng yêu cầu phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các đặc khu kinh tế.

Về tình hình, kết quả triển khai xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể với từng bộ, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án còn lại trên cơ sở các công cụ, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền cho phép, nếu phát sinh vướng mắc thì tiếp tục báo cáo, đề xuất, phát huy cao nhất tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc khu kinh tế Thường trực Chính phủ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử
Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử

VOV.VN - Từ sáng sớm 15/3, đông đảo cử tri ở tỉnh Quảng Ninh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc khu Vân Đồn là địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất của tỉnh.

Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử

Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử

VOV.VN - Từ sáng sớm 15/3, đông đảo cử tri ở tỉnh Quảng Ninh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc khu Vân Đồn là địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất của tỉnh.

Đổi thay nơi đặc khu Thổ Châu - Sức sống mới, kỳ vọng mới
Đổi thay nơi đặc khu Thổ Châu - Sức sống mới, kỳ vọng mới

VOV.VN - Từ một vùng đảo xa còn nhiều khó khăn, Thổ Châu đang khoác lên mình diện mạo mới với hạ tầng được đầu tư, đời sống Nhân dân từng bước ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Trong dòng chảy đổi thay ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo tiền tiêu chính là điểm tựa của niềm tin.

Đổi thay nơi đặc khu Thổ Châu - Sức sống mới, kỳ vọng mới

Đổi thay nơi đặc khu Thổ Châu - Sức sống mới, kỳ vọng mới

VOV.VN - Từ một vùng đảo xa còn nhiều khó khăn, Thổ Châu đang khoác lên mình diện mạo mới với hạ tầng được đầu tư, đời sống Nhân dân từng bước ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Trong dòng chảy đổi thay ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo tiền tiêu chính là điểm tựa của niềm tin.

TP.HCM sắp xếp 168 trạm y tế trực thuộc xã, phường, đặc khu
TP.HCM sắp xếp 168 trạm y tế trực thuộc xã, phường, đặc khu

VOV.VN - Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế TP.HCM đang sắp xếp lại y tế cơ sở, đưa 168 trạm y tế về trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu và tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực. Việc sắp xếp dự kiến hoàn tất và vận hành từ ngày 1/1/2026.

TP.HCM sắp xếp 168 trạm y tế trực thuộc xã, phường, đặc khu

TP.HCM sắp xếp 168 trạm y tế trực thuộc xã, phường, đặc khu

VOV.VN - Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế TP.HCM đang sắp xếp lại y tế cơ sở, đưa 168 trạm y tế về trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu và tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực. Việc sắp xếp dự kiến hoàn tất và vận hành từ ngày 1/1/2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội