Thủ tướng phát lệnh khởi công 3 gói thầu sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Chiều nay 31/8, tại TP.HCM, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công 3 gói thầu quan trọng.

Đó là: Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay - Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công

Dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Giao thông Vận Tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh; Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu Phạm Viết Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; Đại sứ các nước: Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, và Pháp; cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà thầu trong nước, quốc tế.

Sự kiện được diễn ra tại 2 điểm cầu: Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện là 1 trong 3 cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất Việt Nam, sản lượng hành khách quốc nội qua Nhà ga T1 hiện hữu đạt 26 triệu hành khách/năm, quá tải hơn 1,7 lần so với công suất thiết kế, dự kiến sang năm 2024 sẽ quá tải gấp hơn 2 lần, nhiều hạng mục đầu tư qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, lạc hậu, quá tải, ùn ứ, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, giảm tính cạnh tranh của địa phương và quốc gia.

Các đại biểu tại Lễ khởi công

Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất” gồm 3 hạng mục chính: Nhà ga hành khách; Nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không; Hệ thống cầu cạn trước nhà ga, với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách T3” là hạng mục quan trọng nhất, có tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 20 tháng tương đương 600 ngày và sẽ hoàn thành đưa vào vận hành thử vào đầu quý II/2025.

Sau khi hoàn thành, Nhà ga hành khách T3 là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại tầu bay (Code C và Code E). Dự án sẽ giúp làm giảm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của quốc gia.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc nhóm 16 sân bay được mong đợi nhất thế giới, đây là dự án quan trọng quốc gia, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Giai đoạn 1 dự án đầu tư với quy mô 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự kiến sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm. Đây không chỉ là sân bay lớn nhất Việt Nam mà hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Sân bay này kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ hàng không quốc tế. Một cảng hàng không có quy mô lớn như Long Thành, ngoài việc “chắp cánh” cho sự phát triển của ngành hàng không còn đem lại những lợi ích tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của cả quốc gia.

Gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách” với giá trị lên đến hơn 35.000 tỷ đồng, thời gian thi công 39 tháng. Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường Cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay - Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” có giá trị hơn 7.300 tỷ đồng, với thời gian thi công khoảng 23 tháng (700 ngày) - là gói thầu lớn thứ 2 thuộc Dự án thành phần 3 của đại công trình sân bay Long Thành đến thời điểm hiện nay.

Đây là 2 gói thầu quan trọng của Dự án, liên quan trực tiếp tới hoạt động bay an toàn, hiệu quả nên yếu tố chính xác về mặt kỹ thuật được đặt lên hàng đầu. Các công nghệ tiên tiến, trang thiết bị tối tân nhất hiện nay cũng được áp dụng vào dự án để xây dựng sân bay Long Thành hiện đại, thông minh, sánh ngang với các sân bay cùng quy mô trên thế giới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc

Đại diện cho các nhà thầu thi công dự án, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) hứa với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền, nhân dân địa phương: Quán triệt rõ trách nhiệm của các nhà thầu, tập trung mọi nguồn lực từ con người, tài chính, xe máy thiết bị và các điều kiện có liên quan để tổ chức thi công quyết liệt, khoa học, đúng quy trình kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng tốt nhất.

Xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các nhà thầu thi công với các lực lượng có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh; tích cực tham gia công tác dân vận; tôn trọng, bảo vệ lợi ích và phong tục tập quán, tín ngưỡng của nhân dân địa phương; chú trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đảm bảo không gây ảnh hưởng đến an toàn bay đối với sân bay Tân sơn Nhất đang khai thác.

Cùng với đó chấp hành nghiêm và sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích các nguồn vốn đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế cao.

Hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên công trường; xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực thúc đẩy các nhà thầu, các bộ phận và cán bộ, kỹ sư, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công

Dấu ấn phát triển ngành hàng không, mở ra không gian phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Thực tiễn đã chứng minh, giao thông vận tải nói chung và sân bay, bến cảng nói riêng mang lại hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội. Giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển đến đó, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được hình thành, quỹ đất được khai thác hiệu quả.

Là bộ phận quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng hàng không có tính đặc thù cao, phức tạp và hội nhập quốc tế sâu. Phát triển kết cấu hạ tầng vận tải hàng không nhằm tăng cường, mở rộng các phương thức vận tải để chia sẻ, kết nối liên thông trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ (cả vùng trời, vùng biển và đất liền). Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng hàng không đòi hỏi đầu tư đồng bộ, hiện đại, bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của hàng không thế giới, trong đó các cảng hàng không đóng vai trò đầu mối.

Trong những năm qua, hạ tầng hàng không ở nước ta được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới với nhiều nguồn lực đầu tư của nhà nước và xã hội hóa, tuy nhiên vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, phát triển của quốc gia và quốc tế; nhiều sân bay đã trở nên quá tải cả trên bầu trời và dưới mặt đất, nhất là sân bay Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng nêu rõ, “Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” và Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” là 2 dự án đặc biệt lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống mạng cảng hàng không quốc gia, thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Hai dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm vận chuyển lớn trong khu vực và trên thế giới, mở ra không gian phát triển mới với “hệ sinh thái kinh tế sân bay”, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và các bộ, ngành có liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp cùng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục về đấu thầu, đất đai, đầu tư, vốn và đã hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công 3 gói thầu quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công

Thủ tướng khẳng định, lễ khởi công 3 hạng mục quan trọng nhất của 2 dự án Cảng hàng không quan trọng của Việt Nam hôm nay là sự kiện quan trọng, là dấu ấn trong sự nghiệp phát triển ngành hàng không. Đây cũng là kết quả minh chứng cụ thể, rõ nét nhất cho sự nỗ lực hết mình của Chủ đầu tư, sự vào cuộc của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua.

Là các Dự án rất lớn, kỹ thuật phức tạp, Lễ khởi công 03 gói thầu ngày hôm nay chỉ mới là bước đầu, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề. Do vậy, để công trình được hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu:

Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, và các Bộ, ban, ngành Trung ương, UBND Tp Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án, thúc đẩy tiến độ công trình với mục tiêu chung là bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả của Dự án như đã được thẩm định và phê duyệt.

Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND Tp Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai, các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu vượt tiến độ, sớm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng, không đội vốn bất hợp lý, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

UBND Tp Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai chủ động đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối với nhà ga hành khách để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả khi đưa Nhà ga hành khách vào khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ động phối hợp với UBND Tp Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tích cực kiểm tra, giám sát quá trình thi công bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, kỹ - mỹ thuật, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Các nhà thầu thi công trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về xây dựng, huy động đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ; nghiêm cấm việc sử dụng nguyên vật liệu không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, hoặc thi công không đủ nguyên vật liệu theo yêu cầu. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm nếu các nhà thầu thi công có sai phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Các nhà thầu đã cam kết rồi thì phải thực hiện, làm phải có hiệu quả bằng sản phẩm cụ thể, đúng chất lượng, đúng quy định, đúng tiến độ, không lãng phí, tiêu cực; quá trình thi công phải khoa học, an toàn.

Thủ tướng đề nghị bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng, tác động của Dự án tiếp tục đồng hành, vì lợi ích quốc gia; ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành thuận lợi, đúng kế hoạch. Chính phủ, các ban chỉ đạo với trách nhiệm và quyền hạn sẽ hết sức ủng hộ và hỗ trợ để chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thành hai dự án có ý nghĩa rất quan trọng này.

Cùng với đó Thủ tướng đã nêu rõ 6 yêu cầu các chủ thể tham gia triển khai dự án phải nghiêm túc quán triệt bảo đảm chất lượng, tiến độ; an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường sinh thái; không được đội vốn bất hợp lý, không chia nhỏ gói thầu; chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lãng phí ở tất cả các khâu; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp; kịp thời khen thưởng khi làm tốt và kịp thời xử lý khi xảy ra sai phạm.

Thủ tướng tuyên bố khởi công đồng loạt 3 gói thầu quan trọng thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất”./.