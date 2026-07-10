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Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 17:39, 10/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1246/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Y Nhuân Byă, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (8/7/2026).

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Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: chinhphu.vn

Trước đó, tại Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (ngày 02/7/2026), ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao (77/77 tán thành).

Ông Y Nhuân Byă sinh năm 1979, dân tộc Ê đê, quê quán tại tỉnh Đắk Lắk. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật; lý luận chính trị cao cấp. Ông từng công tác ở Huyện đoàn Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (cũ); Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

PV/VOV.VN
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