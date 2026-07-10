Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Y Nhuân Byă, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (8/7/2026).

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: chinhphu.vn

Trước đó, tại Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (ngày 02/7/2026), ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao (77/77 tán thành).

Ông Y Nhuân Byă sinh năm 1979, dân tộc Ê đê, quê quán tại tỉnh Đắk Lắk. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật; lý luận chính trị cao cấp. Ông từng công tác ở Huyện đoàn Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (cũ); Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.