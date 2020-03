Thủ tướng: Quyết liệt ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài vào

Chiều 20/3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Việt Nam hiện ghi nhận 87 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 17 trường hợp khỏi bệnh, 70 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, có 2 bệnh nhân nặng đang phải điều trị tích cực, 7 bệnh nhân có tiến triển nặng lên, các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Trong đó có trường hợp mắc bệnh là nhân viên y tế. Qua dịch tế bước đầu khẳng định trường hợp này không phải lây nhiễm chéo trong bệnh viện.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Một trường hợp bệnh nhân dương tính ở Bạch Mai có tiếp xúc gần với 1 đối tượng khác là bạn. Cô bạn này đi cùng đi cùng gia đình vào TPHCM, Côn Đảo, sau đó về Hà Nội và xét nghiệm dương tính. Ngày hôm qua (19/3) chúng tôi cho điều tra dịch tễ thì đối với trường hợp này qua điều tra dịch tễ ban đầu có thể khẳng định trường hợp này không phải lây chéo trong bệnh viện”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết thêm.



Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công An, Bộ Công thương, thành phố Hà Nội… cho biết, do tình hình dịch xảy ra tại hầu hết các nước trên thế giới, người Việt Nam về nước khoảng 300.000 người, trong đó khoảng 100.000 người đi từ các nước có số người mắc bệnh cao, khi về đã tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ dịch bùng phát với số lượng lớn người mắc có thể xảy ra. Do đó phải quản lý chặt, thực hiện nghiêm các quy định việc cách ly, tránh để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly. Đối với các khách sạn dùng để cách ly: Áp dụng cho người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, chuyên gia thực hiện các dự án… vào Việt Nam làm việc thì do doanh nghiệp hoặc cá nhân tự chi trả.



Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, từ 0h ngày 21/3 thực hiện cách ly bắt buộc với tất cả những người nhập cảnh. Đối với người nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao thì thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú theo hướng dẫn. Đối với những người nước ngoài có hộ chiếu phổ thông thì tạm thời lưu giữ tại khu cách ly trong vòng 24 giờ và báo cáo Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao để thống nhất biện pháp cách ly phù hợp.



Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chưa bao giờ có người nước ngoài vào Việt Nam và chưa bao giờ tốc độ lây nhiễm cao như những ngày vừa qua. Do đó, cần làm rõ nguồn lây nhiễm ở Việt Nam từ đâu để có những biện pháp xử lý cương quyết hơn, chống thâm nhập mạnh từ bên ngoài vào Việt Nam.

Thủ tướng cũng cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý với kiến nghị Chính phủ trong việc dừng visa trong phạm vi toàn cầu để ngăn ngừa có hiệu quả nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, việc dừng visa với tất cả các nước sẽ tác động rất lớn với ngoại giao nhưng không thể không làm.



“Người đông như vậy, bùng phát dịch xảy ra thì những biện pháp mạnh mẽ nào là vấn đề đặt ra? Gần 100 người có thể trong vùng dịch đã đến len lỏi trong cư dân Việt Nam từ miền xuôi, đồng bằng, miền núi, đô thị. Cho nên vấn đề lây nhiễm chéo hết sức lớn trong cộng đồng. Chúng ta không thể không cho người Việt Nam về, nhưng về lỏng lẻo thì nguy cơ vô cùng. Cho nên thái độ phải kiên quyết, để bùng phát ở đỉnh cao, diện rộng thì khó có thể nói ngăn cản được cho nên phải có thái độ dứt khoát, mạnh mẽ với vấn đề này”, Thủ tướng đề nghị.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ ngày 21/3 sẽ áp dụng tạm ngừng cấp thị thực hoặc xét duyệt cấp lại đối với các nước và vùng lãnh thổ còn lại (Australia, Nhật Bản, Đài Loan, Đan Mạch…) trừ trường hợp đặc biệt: ngoại giao, công vụ… khi vào Việt Nam phải thực hiện cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các các đại sứ quán phải vận động bà con ở lại để được hưởng chế độ y tế cần thiết. Khi muốn trở về phải tập hợp trong thời điểm nhất định theo chuyến bay được sắp xếp cụ thể. Đối với tất cả những người vào Việt Nam phải thực hiện cách ly 100%. Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp trốn cách ly.

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm, quyết liệt ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài vào. Bên cạnh đó, tuyên truyền, cách ly, dập dịch, điều trị cho bằng được các ca bệnh. Đồng thời, có giải pháp quyết liệt hơn để ngăn không cho dịch lây lan.



Một lần nữa, Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo “không được thỏa mãn non với thành tích bước đầu”: “Trách nhiệm của chúng ta trước Đảng, trước dân rất lớn khi mà đỉnh dịch đang đến. Tôi muốn xoáy vào tồn tại khuyết điểm hiện nay để chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Chứ không phải bệnh thỏa mãn thành tích non. Nếu giờ phút này chúng ta cho rằng thành tích chúng ta lớn thì chúng ta có khuyết điểm rất lớn để tình hình trong những ngày gần đây dương tính tăng lên rất cao. Khả năng đỉnh dịch đi lên thời gian tới, có thể lây lan rất lớn ở Việt Nam, khi chúng ta không có biện pháp cương quyết, không có thái độ cầu thị quyết tâm hơn nữa”.



Thủ tướng vận động xã hội thay đổi thói quen giao dịch trực tuyến, giao dịch trên điện thoại, ít giao tiếp để tránh lây nhiễm. Các tổ chức tôn giáo, tu hành tại gia, các đám giỗ, lễ lạt hạn chế tổ chức đông người. Đối với những nơi công cộng phải đeo khẩu khang 100%. Khuyến cáo mọi người dân ít ra nơi công cộng. Đồng thời đề nghị đóng cửa đối với những hình thức giải trí như karaoke, massage… ở các địa phương.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc cùng Bộ Y tế, quân đội, công an và các lực lượng có liên quan.



“Hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ hơn trên tinh thần các đoàn viên, hội viên dưới sự đạo của Bộ, ngành y tế, đi tận ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ dân của mình thống kê nắm các ca nhiễm, các đối tượng đã đi các phương tiện dễ lây nhiễm để biết được quản lý. Tổ dân phố, chính quyền là một “pháo đài” thì các đồng chí phải làm tốt thống kê, nắm tình hình, diễn biến của các cá nhân có liên quan trong khu vực của mình để có giải pháp cụ thể hơn để không “mò kim đáy bể”.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Y tế và các cơ quan chức năng phát hiện sớm và xử lý tốt việc điều trị tích cực, trách nhiệm, hạn chế tử vong. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung tuyên truyền ổn định xã hội, không vì truyền thông gây xáo trộn xã hội.

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp đã nhắn tin, hưởng ứng “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, thông qua số 1407 để chung tay góp sức cho Việt Nam mạnh lên chống dịch./.