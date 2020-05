Thủ tướng: Samsung đóng góp lớn nhất vào thành quả của Bắc Ninh

Tiếp tục chuyến công tác tại Bắc Ninh, chiều tối nay, 31/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Đánh giá, đóng góp lớn nhất vào thành quả của Bắc Ninh là Samsung, Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh cần lấy Samsung làm trung tâm trong phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử gắn với các tỉnh lân cận cũng như vùng Thủ đô.

Tháo báo cáo của Bắc Ninh, dù có diện tích thuộc nhóm nhỏ nhất cả nước, nhưng Bắc Ninh lại là địa phương có quy mô kinh tế lớn thứ 7 cả nước. Năm ngoái, tổng quy mô kinh tế tỉnh đạt gần 200.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 2 cả nước, đạt trên 80 triệu đồng/năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác tại Bắc Ninh. Ảnh: VGP

Kết quả này là nhờ công nghiệp của tỉnh phát triển mạnh, quy mô đứng đầu cả nước, với cơ cấu chiếm trên 76%, dịch vụ trên 21%, còn nông nghiệp chỉ khoảng 2,6%. Năm ngoái xuất khẩu đạt 63 tỷ USD, thu ngân sách gần 30.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Bắc Ninh đã có sự thay đổi lớn thời gian vừa qua. Là một tỉnh diện tích nhỏ nhất cả nước, trong 20 năm qua, tỉnh đã chuyển đổi từ một tỉnh nông nghiệp sang công nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn của năm nay do đại dịch Covid-19, Thủ tướng đánh giá cao Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đây là điều rất quan trọng bởi Bắc Ninh là tỉnh thu ngân sách lớn, là một trong các địa phương đóng góp về ngân sách trung ương.

Nhắc lại đây là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến và cách mạng, Thủ tướng đánh giá, Bắc Ninh có chất lượng nguồn nhân lực tốt, nhiều người tài, là động lực để phát triển địa phương và đất nước. Bắc Ninh phát triển nhờ hội tụ và tận dụng được nhiều điều kiện thuận lợi, trong đó có sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân đân tỉnh; sự quan tâm của Trung ương đối với Bắc Ninh.

Tuy vậy, Thủ tướng đề nghị tỉnh phải lưu ý vấn đề tăng trưởng kinh tế gắn với tăng trưởng thu nhập cho người dân. Bởi GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt trên 6.200 USD/năm, tương đương khoảng 140 triệu đồng, nhưng thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 80 triệu đồng/năm.

Từ thực tế các chỉ tiêu kinh tế nửa đầu năm nay giảm so với năm ngoái, Thủ tướng đề nghị tỉnh lưu ý đưa ra giải pháp để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch như cam kết của tỉnh. Với địa phương công nghiệp phát triển, mật độ dân số cao, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải hết sức quan tâm đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe và tài sản cho nhân dân.

Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, Bắc Ninh cần chú ý đa dạng hóa nền kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề trọng yếu, tránh tập trung công nghiệp quá lớn vào một ngành, một lĩnh vực hay một doanh nghiệp.

Đối với phát triển ngành công nghiệp điện tử tại Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: "Đóng góp lớn nhất vào thành quả của Bắc Ninh là Samsung. Bắc Ninh cần lấy Samsung làm trung tâm trong phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử gắn với các tỉnh lân cận cũng như vùng Thủ đô. Chỉ có phát triển cụm ngành mới làm cho đóng góp của Samsung lớn hơn nữa, lan tỏa hơn nữa các giá trị gia tăng và đặc biệt là giảm rủi ro không bị tức là rời đi trong bối cảnh dịch chuyển các cơ sở sản xuất toàn cầu mang tính thường xuvên hơn do tính động của các lợi thế so sánh. Tôi đã từng nói Bắc Ninh phải là một thủ đô của sản xuất điện tử lan tỏa ra cả nước".

Theo đó, tỉnh cần chú ý nâng cao tỉ lệ nội địa hóa mới tận dụng được lợi ích của các hiệp định thương mại tự do; Đào tạo lao động thông qua “vừa học vừa làm”; khuyến khích Samsung tăng cường chuyển giao công nghệ bằng cách biện pháp khuyến khích phù họp và đủ mạnh.

Theo đó, Bắc Ninh cần có chính sách đột phá về thể chế và nguồn nhân lực để đảm bảo khả năng học hỏi, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao. Thủ tướng cũng lưu ý, Bắc Ninh phải giữ vai trò quan trong hơn nữa trong chiến lược công nghiệp hóa của quốc gia. Điều này chỉ thực hiện được khi các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị ở nấc cao của Sam Sung.

Về định hướng phát triển thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh: "Trước hết quá trình phát triển luôn phải đặt con người vào vị trí trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển. Người dân phải được tạo điều kiện về môi trường kinh doanh và cơ hội kinh tế nhiều hơn để tự cải thiện điều kiện kinh tế và cuộc sống của mình.

Mục tiêu tăng trưởng tới phải là mục tiêu tăng trưởng bao trùm, hài hòa dựa trên 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường, không nghiêng vào một trụ cột nào trong phát triển. Bắc Ninh có nhiều làng nghề mà nhiều nơi khác không có được, nhưng bên cạnh đó vấn đề môi trường phải đặc biệt quan tâm. Chúng ta không được để trả giá đắt vì phát triển mà đánh đổi môi trường".

Ngoài khuyến khích tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp; khuyến khích phát triển theo hướng lấy cụm ngành làm trung tâm, Thủ tướng đề nghị tỉnh nâng cao năng lực quản trị theo hướng hiện đại, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; chú trọng nhiều hơn nữa phát triển vốn con người thông qua phát triển hệ thống giáo dục đào tạo kỹ năng người lao động gắn với các cụm, ngành.

Cùng với phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thúc đẩy phát triển xã hội có trật tự, hài hòa, tăng cường nền tảng xã hội dựa trên pháp quyền, thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm các loại tội phạm, bảo vệ các giá trị truyền thống, giảm bất bình đẳng và phân hóa xã hội.

Phát huy những thành quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với vùng đất được xưng tụng là Kinh Bắc năng động, văn hiến và giàu truyền thống./.