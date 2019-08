Thủ tướng Scott Morrison: Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 22/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trước khi rời Australia, Thủ tướng Scott Morrison đã trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Australia.

Thủ tướng Scott Morrison và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp nhau bên lề Hội nghị G20 tại Nhật Bản.

PV: Australia và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, tạo nền tảng để quan hệ giữa hai bên phát triển sâu và rộng hơn. Trong bối cảnh này, Thủ tướng đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này?

Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ giữa Australia với Việt Nam chưa bao giờ chặt chẽ hơn thời điểm hiện tại. Tôi rất mong được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về cách thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước đã thiết lập năm 2018. Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia. Hai nước quyết tâm xây dựng mối quan hệ này và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam lần này của tôi là thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh và kết nối giữa người dân hai nước. Chúng ta cùng chia sẻ tầm nhìn đối với khu vực và thế giới. Trên khía cạnh quốc gia, hai nước cũng muốn thúc đẩy thương mại mở và tự do trên biển. Trên khía cạnh con người, chúng ta là những người thực tế và thẳng thắn. Trong những năm qua, quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ.

Australia và Việt Nam đang phải đối mặt với giai đoạn nhiều biến động và khó khăn của nền kinh tế toàn cầu. Chính phủ Australia cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ với khu vực Đông Nam Á và ASEAN. Sự kết kết nối với các bạn bè và đối tác, trong đó có Việt Nam có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong việc duy trì an ninh và thịnh vượng đối với người dân hai nước.

PV: Thủ tướng có thể cho biết đâu là chủ đề và lĩnh vực mà Ngài sẽ thảo luận với các lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm này nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Australia-Việt Nam để mang lại lợi ích cho người dân hai nước?

Thủ tướng Scott Morrison: Tôi rất mong chờ được làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để xác định cách thức làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Chúng ta đang xây dựng mối quan hệ đối tác kinh tế thực sự. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 14,5 tỷ AUD vào năm 2018, tăng gấp đôi kể từ năm 2012 và tăng 11% mỗi năm trong 5 năm qua. Hiện tại, chỉ quan hệ thương mại giữa Australia và Ấn Độ phát triển nhanh. Mối quan hệ đầu tư giữa hai nước cũng đang mở rộng, đạt 3,2 tỷ AUD vào năm 2018. Chúng ta đều là thành viên của APEC, tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand. Hiện nay, chúng ta cũng đang nỗ lực để hoàn tất Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2019.

Nền tảng chính trị, kinh tế vững chắc của Việt Nam, các thỏa thuận thương mại tự do đã tham gia cùng với giá lao động cạnh tranh và vị trí địa lý thuận lợi đã tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Đồng thời, cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với cải cách kinh tế và đảm bảo tự do thương mại cũng được đánh giá cao.

Hàng hóa của Australia như là than đá, quặng sắt và bông đang là những mặt hàng giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như đóng góp vào ngành công nghiệp giai công toàn cầu. Hệ thống giáo dục của Australia cũng đang đào tạo cho thế hệ lao động kế tiếp của Việt Nam với các kỹ năng phù hợp thời đại kỹ thuật số và dữ liệu. Các mặt hàng xuất khẩu của Australia như thịt bò, bột mỳ, rượu vang và các sản phẩm nông nghiệp đang ngày càng được ưa chuộng trong các nhà hàng và trên nhiều bàn ăn của các gia đình trên khắp đất nước Việt Nam.

PV: Vào năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thủ tướng có thể biết Australia sẽ hợp tác với Việt Nam như thế nào nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực?

Thủ tướng Scott Morrison: Cả Australia và Việt Nam đều mong muốn xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn về chiến lược, ổn định về kinh tế và chủ quyền chính trị. Chúng ta đều có chung láng giềng. Trong hơn hai thập kỷ qua, Australia và Việt Nam đã cùng nhau xây dựng tầm nhìn này. Quan hệ hợp tác giữa hai nước trải dải từ an ninh hàng hải (chuyến viếng thăm của các tàu, hoạt động đào tạo và diễn tập cùng với chuyến thăm mới đây của tàu Indo-Pacific Endeavour 2019) đến chống khủng bố (trao đổi và diễn tập của lực lượng đặc biệt), an toàn hàng không và quân y (luyện tập và thăm viếng).

Trong tầm nhìn của Australia, ASEAN, tổ chức bao gồm các quốc gia độc lập, có chủ quyền nhằm thúc đẩy ổn định và thịnh vượng, đóng vai trò trung tâm ở khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với ASEAN, bao gồm cả thời điểm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 nhằm xây dựng khu vực mở, toàn diện và thịnh vượng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi thương mại, vốn, ý tưởng được tự do trao đổi và quyền của các quốc gia đều được tôn trọng. Chúng tôi mong đợi được hợp tác với Việt Nam để thảo luận về chương trình nghị sự của ASEAN cho năm 2020.

Australia đồng thời mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lúc các bạn đảm nhiệm vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2020. Hai nước chúng ta đã xây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc trong lĩnh vực quốc phòng suốt 21 năm qua mà nổi bật là sự hỗ trợ của Australia trong việc triển khai 63 quân tình nguyện Việt Nam cùng với thiết bị sang làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan vào ngày 1/10/2018. Australia cũng đồng thời hỗ trợ Việt Nam dạy tiếng Anh và đào tạo các kỹ năng cần thiết cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam kể từ năm 2011.

Gần đây, chúng tôi cũng cung cấp cho Việt Nam các thiết bị và phương tiện để hỗ trợ lực lượng này hoạt động. Sự thành công trong hoạt động hợp tác thiết thực giữa hai nước được thể hiện trong Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hợp tác quốc phòng được ký kết giữa Bộ quốc phòng hai nước vào tháng 11/2018. Lực lượng quốc phòng Australia mong chờ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và hỗ trợ quân đội Việt Nam để chuẩn bị cho việc triển khai các nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc nhằm đối phó với các thách thức an ninh chung trong tương lai.

Pv: Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng./.