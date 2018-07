Thủ tướng thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại Lâm Đồng

Chiều 29/7, tại Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình sản xuất rau an toàn của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phong Thúy. Đây là hoạt động thực tế trước khi Thủ tướng chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn vào sáng mai (30/7), tại Thành phố Đà Lạt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm trang trại sản xuất giống, khu sản xuất rau thủy canh, khu sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn Vietgap và thăm khu sơ chế sau thu hoạch của Công ty Phong Thúy tại tại Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phong Thúy có trang trại trồng các loại nông sản diện tích 55ha, sản lượng 5.000 tấn/năm. Ngoài ra, công ty còn đang liên kết với 30 hộ dân để sản xuất nông sản với diện tích 75ha.

Nhờ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, từ khâu giống đến thu hoạch, nên công ty đã đạt doanh thu cao trên một đơn vị diện tích. Riêng mô hình sản xuất nông sản công nghệ cao trong nhà kính đã mang lại doanh thu từ 1-3 tỷ đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với cách sản xuất truyền thống. Năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt trên 120 tỷ đồng.

Lãnh đạo công ty cho biết, nhờ sản xuất theo công nghệ cao, đảm bảo an toàn, nên 10% sản lượng nông sản sản xuất ra được xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN. Với quy mô sản xuất như hiện nay, Công ty đang tạo thu nhập ổn định cho khoảng 300 lao động và các hộ liên kết.

Đánh giá cao lãnh đạo Công ty có tầm nhìn trong việc đầu tư công nghệ cao để sản xuất nông sản an toàn, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh phát triển thị trường. Qua đó, giúp người tiêu dùng trong nước biết đến thương hiệu nông sản Phong Thúy và được sử dụng nông sản an toàn, đồng thời góp phần thúc đẩy xuất khẩu rau củ quả an toàn thương hiệu Việt xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn là hướng đi quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam, mang lại giá trị cao và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Do vậy, cùng với việc mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Công ty Phong Thúy quan tâm chăm lo đến đời sống cho công nhân lao động, đẩy mạnh liên kết với các hộ nông dân, đưa công ty phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo chương trình, sáng 30/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp, với dự tham dự của khoảng 600 đại biểu, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, các tổ chức quốc tế và đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp, trong đó dự kiến sẽ công bố một Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

