Cùng đi có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương.

Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang đã trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, là điểm sáng của giáo dục dân tộc. Trường là nơi học tập dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đóng vai trò mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh An Giang.

Thủ tướng thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các thầy cô giáo, các cháu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời đánh giá cao những thành tích tốt đẹp mà quý thầy, cô giáo và các cháu học sinh đã đạt được trong những năm qua của các thầy giáo, cô giáo đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đổi mới trong việc dạy và học, luôn có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Các cháu học sinh đã chăm chỉ, rèn luyện, vượt qua khó khăn để hoàn thành chương trình học tập và thi đua lập thành tích cao. Nhà trường đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp nuôi dưỡng, phát triển những thế hệ học sinh yêu nước, ham học hỏi, có trình độ chuyên môn cao, gắn bó với quê hương, dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong giáo dục, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú là loại trường chuyên biệt. Hệ thống các trường này không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn tạo nguồn cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có đồng bào dân tộc sinh sống.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn hết sức quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách… Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc và bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục.

Nhân dịp đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang, Thủ tướng cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của nhà trường; đồng thời, sẽ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xem xét, điều chỉnh, bổ sung các chính sách sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể Nhân dân của tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa, tạo điều kiện tốt nhất chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đặc biệt, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng chia sẻ, giáo dục và đối với nghề làm thầy ngày một cao, giáo viên là những người phải lao động vất vả. Vì vậy, cả xã hội trân trọng các thầy cô và mong các thầy cô cố gắng vượt qua những khó khăn bộn bề trong cuộc sống để tất cả vì học sinh thân yêu; hãy tiếp tục rèn luyện, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý; hãy giúp các em khám phá những niềm đam mê mới, học những kỹ năng mới cần thiết cho cuộc sống, và tạo ra hứng thú để các em tự tìm ra nghề nghiệp mà các em muốn theo đuổi; hãy luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để cho các học sinh noi theo, hướng các cháu đến các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, giá trị chân thiện mỹ, sự sẻ chia, đồng cảm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong “thời đại tri thức” ngày nay, việc trang bị kiến thức đối với mỗi chúng ta là nhu cầu không thể thiếu, nhất là trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để để học tốt, làm việc tốt và sau này trở thành công dân có ích, đòi hỏi mỗi em cần phải rèn luyện cho mình phẩm chất đạo đức và năng lực.

Trên hết, các cháu học sinh cần tích cực học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng:

"Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

Học tập tốt, lao động tốt

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

Giữ gìn vệ sinh thật tốt

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"

Ngoài ra, các cháu không được tự ti, mà phải tự tin vào bản thân, tin vào năng lực của mình, luôn rèn luyện bản thân, phải có mục tiêu, lý tưởng với niềm đam mê, khát vọng vươn nên thoát nghèo và làm giầu cho quê hương, đất nước, giữ gìn những nét đẹp văn hóa dân tộc mình, như giữ gìn tiếng nói, nguôn ngữ, chữ viết, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đây là những tài sản vô giá chúng ta cần gìn giữ cho hôm nay và mai sau - xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước nói chung và của quê hương An Giang nói riêng.

Thủ tướng chụp ảnh cùng giao viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với nhiều kinh nghiệm đã có, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang sẽ ngày càng tiến bộ.

Thủ tướng chúc quý thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang luôn mạnh khoẻ, thi đua dạy tốt, học tốt, giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa. Chúc sự nghiệp giáo dục của tỉnh An Giang ngày càng phát triển./.