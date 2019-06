Thủ tướng thảo luận giải pháp hợp tác với lãnh đạo các nước dự G20

Trong ngày 29/6/2019, ngày họp thứ hai của Hội nghị G-20, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp và hội kiến với các Tổng thống Nga, Hàn Quốc, các Thủ tướng Đức, Australia, Tổng thư ký Liên Hợp quốc (LHQ), Chủ tịch Ngân hàng thế giới và Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).



Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai các thoả thuận hai bên đã cam kết trong các chuyến thăm chính thức cấp cao giữa hai nước, nhất là chuyến thăm Liên bang Nga tháng 5/2019 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trên lĩnh vực năng lượng, dầu khí, công nghệ cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Australia, Thủ tướng Scott Morrison đánh giá cao quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh thời gian qua; khẳng định cam kết của chính phủ Australia đưa quan hệ đối tác chiến lược hai nước lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực; đồng thời ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN (cơ chế ASEAN + 1). Thủ tướng Scott Morrison nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc hai bên phối hợp chặt chẽ trong triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng như thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Hai nhà lãnh đạo chia sẻ các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc củng cố hoà bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Scott Morrison sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đánh giá cao hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi hiệu quả về các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất hơn trong thời gian tới.

Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và phối hợp trên các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hoá trên trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng thế giới David Malpass, ông David Malpass đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng hạ tầng cơ sở của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam không chỉ trong các dự án đầu tư cụ thể mà còn hỗ trợ tư vấn chính sách phát triển bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch ADB Takehiko Nakao. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng châu Á Takehiko Nakao, ông đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, dự kiến năm nay có thể tăng trưởng khoảng 7%; đồng thời coi Việt Nam là điển hình tốt trong phát triển bền vững, quản lý kinh tế vĩ mô, nhất là giảm nợ công; khẳng định ADB mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là cho vay trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển xã hội, tái cơ cấu. Chủ tịch ADB đề nghị hai bên sớm ký kết các thoả thuận cho vay trong lĩnh vực chăm sóc y tế, phát triển nguồn nhân lực trị giá 255 triệu USD, đồng thời, trong tài khoá 2019, dự kiến cho Việt Nam vay 315 triệu USD để triển khai các dự án về nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường đô thị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh VGP/Quang Hiếu