Chiều 19/11 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhằm đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cụ thể hóa công tác thi đua vào các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, năm 2026 Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết, tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong thi đua, khen thưởng.

Trong công tác thi đua khen thưởng năm 2026 đáng chú ý là Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Lực lượng quân đội cùng với các địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 3.895 hài cốt liệt sĩ; tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại lễ phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các tổ chức kinh tế đã đăng ký ủng hộ 12.000 tỷ đồng để xây nhà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4 và hỗ trợ con liệt sĩ. Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Các ý kiến tại phiên họp cho rằng, năm 2027 có ý nghĩa bản lề để tạo bứt phá cho cả giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung nhiệm vụ thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững. Cụ thể hóa phong trào thi đua vào việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh...

Bên cạnh đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới các sự kiện trọng đại như Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và nghiên cứu phát động phong trào thi đua về văn hóa gắn với sự kiện Việt Nam đăng cai Hội nghị APEC 2027.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiến nghị “Tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức phong trào thi đua, đó là phong trào quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đây là một phong trào lớn. Bên cạnh đó vẫn phải tiếp tục duy trì các phong trào đã đi vào thực tiễn cuộc sống, đã rất hiệu quả. Hướng phong trào thi đua yêu nước vào việc khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc và lấy mỗi người dân làm trung tâm và chủ thể, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển của đất nước”.

Cũng kiến nghị tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Việt Nam đăng cai Hội nghị APEC 2027, đây là một dịp rất quan trọng để quảng bá về văn hóa, về đất nước, về con người Việt Nam, cũng là dịp để phát triển công nghiệp văn hóa.

“Do đó là có thể là nghiên cứu một hình thức phát động thi đua liên quan đến văn hóa để gắn với Tuần lễ APEC, tạo thành khí thế thi đua sôi nổi, không chỉ của Phú Quốc mà còn của cả nước”, Phó Chủ tịch nước đề xuất.

Tại Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa theo từng ngành, từng lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo

Thủ tướng yêu cầu tập trung việc tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ pháp luật mới nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, khích lệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh các dự án trọng điểm quốc gia và chương trình mục tiêu quốc gia trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm, ma túy. Đồng thời, thi đua phải gắn với đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm chiến lược, sản phẩm lõi thương mại hóa ngay trong năm 2027. Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc gắn phong trào thi đua với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Phong trào nào có thể giúp được cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp phường, xã, cơ sở. Đó cũng đóng góp cho việc giải quyết thủ tục hành chính một cửa, cung cấp các thủ tục dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng và xây dựng được lòng tin và tạo hiệu ứng rất lớn. Thước đo cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì từ những các phong trào thi đua”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo triển khai quyết liệt các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; hoàn thiện quy định về danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đẩy nhanh chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đầu tư trang thiết bị xác định ADN hài cốt liệt sĩ và rà soát, hoàn thiện nhà ở cho người có công.

Đối với Năm APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc và khoảng 8 địa phương trên cả nước, Thủ tướng đề nghị phát động từ tháng 12/2026 phong trào thi đua xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, cởi mở, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.