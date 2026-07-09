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Thủ tướng: Tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia không phải cơ học "cộng việc"

Thứ Năm, 12:00, 09/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu lồng ghép, tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học là "cộng hai việc lại với nhau".

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức.

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đạt nhiều kết quả tích cực, có tiến độ triển khai nhanh trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

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Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn rất chậm so với yêu cầu, tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt là nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026.

"Phải có sự tổng hợp, điều phối chung của cả bốn chương trình mục tiêu quốc gia để tạo động lực phát triển chung, nhất là những vùng khó khăn, khu vực địa bàn nông thôn miền núi, dân tộc thiểu số. Phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo không trùng lặp, dàn trải", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm 17.000 tỷ đồng của ba chương trình giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026. Đây là nội dung để đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương trong giải ngân đầu tư công chung của cả nước.

Nêu nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả", Thủ tướng nhấn mạnh người đứng đầu các bộ, ngành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Chính phủ về tiến độ công việc được giao.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học là "cộng hai việc lại với nhau".

"Chương trình mục tiêu quốc gia mới phải tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng nội dung: nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, văn hóa, giáo dục, y tế... phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép cần phải chi tiết, vì có những nội dung trùng lặp là phải lồng ghép", Thủ tướng nhấn mạnh.

thu tuong tich hop chuong trinh muc tieu quoc gia khong phai co hoc cong viec hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm của bộ nào thì bộ đó phải giám sát việc thực hiện; đầu mối xây dựng báo cáo là Bộ Tài chính, dựa vào kinh nghiệm bộ đã làm chương trình đầu tư công trên các lĩnh vực.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo. Bộ Tài chính giữ vai trò tổ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, thành viên gồm lãnh đạo các Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Bộ Tư pháp.

Để đảm bảo các công việc không bị đình trệ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành về ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, trong năm 2026 phải hoàn thành giao vốn cho chương trình nông thôn mới, giảm nghèo.

Chậm nhất trong tháng 7/2026, các bộ ngành phải hoàn tất phương án phân bổ vốn trung hạn 2026 - 2030. Trước ngày 25/7, Bộ Tài chính phải hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo Tờ trình, dự thảo văn kiện Chương trình mục tiêu quốc gia mới tích hợp để trình Thủ tướng và Ban Chỉ đạo để sớm trình Quốc hội trong năm nay.

Lại Hoa/VOV
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