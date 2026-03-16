Thủ tướng tiếp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Trung Quốc

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi chân thành, hữu nghị, tin cậy và tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc; chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức rất thành công Kỳ họp thứ tư Lưỡng hội khóa XIV, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 với nhiều nhiệm vụ quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, chất lượng cao của Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Quy hoạch lần này đề ra, vững bước hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ hai, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an hai nước lần đầu tiên tiến hành Đối thoại chiến lược 3+3, cùng thời điểm với Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, cũng như nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi quan trọng giữa từng cơ quan tương ứng, thể hiện quyết tâm cao của cả hai bên trong việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất ở tầm mức cao hơn giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của mình.

Các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Lý Cường và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với cơ chế liên ngành ở cấp cao nhất giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên của hai nước.

Nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, các Bộ trưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; kiên định ủng hộ và tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong giai đoạn tới.

Đánh giá cao những tiến triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua theo định hướng "06 hơn", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an hai nước tiếp tục đóng góp chủ động hơn nữa, không ngừng vun đắp hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; phát huy hiệu quả, thực chất các cơ chế trao đổi, hợp tác hiện có, nhất là cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3.

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp để quy hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trao đổi cấp cao và các cấp; Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Bộ Công an hai nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm.

Thủ tướng cũng đề nghị ba cơ quan cùng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để cùng các bộ ngành và địa phương hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, kết nối đường sắt, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Bộ trưởng phía Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tương ứng phía Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, tiên phong thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhận thức chung cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chuyên ngành trên từng lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, tiếp tục trở thành những trụ cột quan trọng, đóng góp xứng đáng cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.