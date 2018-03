Thủ tướng tiếp các lãnh đạo Bang New South Wales, Australia

Sáng 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales, Australia, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia. Ngay khi tới Sydney, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bà Thủ hiến bang Gladys Berejiklian và gặp Thống đốc bang David Hurley.

Tại các buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của Lãnh đạo và người dân New South Wales dành cho đoàn; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển thịnh vượng của thành phố thương mại Sydney nói riêng và bang New South Wales nói chung sau nhiều năm trở lại thăm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales

Đặc biệt, Thủ tướng chúc mừng bang New South Wales chiếm vị trí đầu tàu kinh tế của Australia, đóng góp hơn 30% tổng sản phẩm quốc nội của Australia, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn bang New South Wales với những thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, tài chính và dịch vụ hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực trụ cột như thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và du lịch; tăng cường, mở rộng hơn nữa hợp tác với các địa phương Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Bà Thủ hiến Gladys Berejiklian bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Thủ tướng và Đoàn đến thăm bang New South Wales; cho biết rất ấn tượng với các thành tựu phát triển của Việt Nam, nhất là về kinh tế.

Bà Thủ hiến bày tỏ hài lòng và đánh giá cao hợp tác của Việt Nam với bang New South Wales nói chung và thành phố Sydney nói riêng; nhấn mạnh với việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, hai bên sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có đào tạo, dạy nghề - là các lĩnh vực Bang có thế mạnh.

Bà Thủ hiến chia sẻ thêm, thành phố Sydney đang triển khai kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng trị giá 80 tỷ AUD trong 4 năm, bao gồm các hệ thống ngầm và xây dựng thêm sân bay ở phía Tây thành phố, là sự chuẩn bị để Sydney có thể đón luồng đầu tư, khách du lịch, du học sinh, cũng như những cơ hội hợp tác khác từ các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong những năm tới, khi quan hệ giữa Australia và các nước ASEAN được tăng cường.

Bà Thủ hiến cũng hoan nghênh việc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ mở Văn phòng Đại diện tại Sydney, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng Đại diện của VOV hoạt động hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng người Việt tại bang New South Wales cũng như việc tăng cường quan hệ hai nước.

Thống đốc David Hurley nhắc lại những tình cảm tốt đẹp khi đến thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ năm 2013; bày tỏ vui mừng trước việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cho biết trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Australia giai đoạn 2011-2014, ông đã ủng hộ việc tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh với nhiều hình thức đa dạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thống đốc bang David Hurley trong buổi gặp.

Thống đốc vui mừng chia sẻ, bang New South Wales nói riêng và Australia có nhiều trường đại học tốt, ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm theo học; trong khi đó Australia đã và đang cử nhiều sinh viên sang thực tập, giao lưu tại Việt Nam theo chương trình Kế hoạch Colombo Mới; khẳng định sẽ khuyến khích sinh viên Australia học thêm tiếng Việt.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn và mong muốn Chính quyền bang New South Wales tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt và người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại bang.

Cả Thống đốc và Thủ hiến Bang New South Wales đều khẳng định Chính quyền bang rất tự hào và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại đây, cho rằng đây chính là nền tảng vững chắc để duy trì tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước hiện tại và tương lai; khẳng định sẽ lưu tâm các vấn đề nảy sinh trong cộng đồng có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi nước cũng như quan hệ Việt Nam-Australia.

Sau phần hội kiến chính thức giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thống đốc David Hurley, Thống đốc cùng Phu nhân đã đưa Thủ tướng và Phu nhân đi dạo trong vườn Tòa nhà Chính phủ và giới thiệu về lịch sử của Tòa Nhà, một cử chỉ hữu nghị đặc biệt dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Bà Marie Bashir, nguyên Thủ hiến bang New South Wales. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp lại Bà Marie Bashir, người bạn thân thiết, gắn bó lâu năm của đất nước và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Marie Bashir, nguyên thủ hiến bang New South Wales. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quý báu của Bà Marie Bashir đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng thông qua “Quỹ Học Mãi” do Bà bảo trợ, cũng như đối với quan hệ Việt Nam – Australia trong 45 năm qua, góp phần tích cực đưa quan hệ hai nước phát triển không ngừng và hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để nâng cấp lên thành Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng đánh giá cao những thay đổi to lớn của bang New South Wales, trong đó có sự đóng góp từ những chính sách phát triển bang do Bà Marie Bashir đề ra trong nhiệm kỳ của mình trước đây; mong muốn bà Marie Bashir dù trên cương vị nào cũng vẫn sẽ góp tiếng nói để khuyến khích, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa bang New South Wales và Việt Nam nói riêng và giữa Việt Nam và Australia nói chung; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn mong được đón Bà trở lại thăm vào bất cứ lúc nào.

Bà Marie Bashir bày tỏ vinh dự được gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nhắc lại những tình cảm tốt đẹp, gắn bó sâu nặng, xuất phát từ trái tim đối với đất nước và con người Việt Nam; khẳng định trước đây cũng như bây giờ, Bà sẽ làm hết sức mình để đóng góp vào việc tăng cường tình hữu nghị và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia, tin tưởng trên đà phát triển tốt đẹp như hiện nay, Việt Nam và Australia sẽ ngày càng tăng cường vai trò và vị thế, đóng góp tích cực cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương./.