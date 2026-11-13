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Thủ tướng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Thứ Sáu, 22:20, 13/11/2026
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VOV.VN - Sáng 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đặc phái viên Cuba; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

thu tuong tiep Dac phai vien Dang, chinh phu cuba, Uy vien bo chinh tri, bo truong ngoai giao cuba hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đặc phái viên Cuba.

Đặc phái viên Bruno Rodríguez Parrilla bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm 2026; vui mừng trước bước phát triển nhanh của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045; nhấn mạnh sự thành công của Việt Nam là niềm cổ vũ lớn cho Cuba trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Đặc phái viên chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Đại tướng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel và của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lời mời Thủ tướng thăm chính thức Cuba vào dịp phù hợp.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư; nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác; trao đổi các giải pháp phù hợp để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương; tăng cường phối hợp tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. 

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với Cuba về kinh nghiệm 40 năm Đổi mới; đề nghị hai bên duy trì thường xuyên rà soát, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác với Cuba; tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

thu tuong tiep Dac phai vien Dang, chinh phu cuba, Uy vien bo chinh tri, bo truong ngoai giao cuba hinh anh 2
Toàn cảnh buổi tiếp.

Trước những khó khăn của Cuba hiện nay, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình, bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh em sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc phái viên Cuba trân trọng cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới; tái khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn trân trọng gìn giữ mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam; phối hợp triển khai có hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, đồng thời, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối địa phương, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa để làm sâu sắc và đa dạng hóa hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi lời thăm hỏi đến lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba; cảm ơn lời mời thăm Cuba và giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thu xếp vào dịp thuận lợi.

Lại Hoa/VOV
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