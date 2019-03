Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn VISA của Mỹ

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hiện diện của VISA tại thị trường Việt Nam hơn 20 năm qua, góp phần thúc đẩy và phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam.

VISA đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đối tác trong quá trình hoạt động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn VISA (Hoa Kỳ). Ảnh: Chinhphu.vn

Ông Alfred Kelly cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam và hết sức ấn tượng về sự phát triển kinh tế của Việt Nam, ấn tượng về tầm nhìn dài hạn của Chính phủ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội.



Ông cho biết, Tập đoàn VISA hiện đang hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và quan hệ chặt chẽ với các đối tác Việt Nam, trong đó cam kết hợp tác với Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đề ra các giải pháp hữu hiệu để phục vụ người dân Việt Nam.

Theo ông Alfred Kelly, VISA có thể hợp tác nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trong các giao dịch điện tử tại Việt Nam vì VISA có kinh nghiệm trong lĩnh vực này; tăng cường các giải pháp số thông qua các hình thức số hoá trong thanh toán; hỗ trợ cung cấp giải pháp trong thanh toán tự động ở các thành phố lớn của Việt Nam.

VISA cũng hỗ trợ để Việt Nam nắm rõ các công nghệ tài chính, giúp người dân Việt Nam có thể tiếp cận các giải pháp tài chính. Trong tuần này, VISA sẽ tổ chức hội thảo về lộ trình các giải pháp bảo đảm an ninh trong giao dịch tài chính tại Việt Nam.

Tập đoàn mong muốn đồng hành với Việt Nam trong quá trình tăng trưởng kinh tế, đóng góp vào quá trình hoàn thành các mục tiêu và tầm nhìn phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2045 của Việt Nam.

Đánh giá cao Tập đoàn VISA đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn VISA hỗ trợ phát triển thanh toán điện tử; bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam ủng hộ sự hợp tác của VISA với các đối tác Việt Nam. Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai nền kinh tế số, Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0, do đó Thủ tướng mong VISA tăng cường hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực này.

Thủ tướng cũng đề nghị VISA tiếp tục tích cực làm việc với các cơ quan liên quan của Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm về mô hình thanh toán điện tử ở Việt Nam, có kế hoạch làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam.

Thủ tướng mong ông Alfred Kelly có tiếng nói tích cực với Chính quyền Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Hoa Kỳ về tiềm năng hợp tác với Việt Nam; vận động thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương tiếp tục phát triển ổn định, lâu dài, dựa trên khuôn khổ phù hợp; tiếp tục ủng hộ các tiếp xúc cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng, là điều kiện thuận lợi để VISA mở rộng làm ăn tại Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những đánh giá tích cực về vai trò của Tập đoàn, ông Alfred Kelly khẳng định, với uy tín của mình, VISA sẽ tích cực có tiếng nói tác động với chính quyền Hoa Kỳ về tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với Hoa Kỳ./.

