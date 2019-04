Thủ tướng: Toàn dân đang trông vào ngành Giao thông

Tiếp tục phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3, chiều 2/4, kết luận phiên họp, Thủ tướng nêu ra một số điểm sáng của nền kinh tế, nhưng cũng nghiêm túc chỉ ra một số bất cập, nút thắt mà nếu không tháo gỡ giải quyết sẽ gây khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về việc triển khai các dự án công trình hạ tầng giao thông, trong đó có dự án giao thông, Sân bay Quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận...

Về dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết đã hoàn thành 99% công việc, còn 1% đang hoàn thiện. Đoàn tàu đã vận hành từng bước từ tháng 9/2018 và tương đối ổn định về kỹ thuật. Tuy vậy, khó khăn hiện nay là khi vận hành thương mại thì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, do đó các nhà tư vấn đang phối hợp để kiểm định an toàn hệ thống.

Đánh giá ngành Giao thông đã triển khai tốt một số chương trình, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu thực tế: “Toàn dân đang trông vào ngành Giao thông, từ đường sắt Hà Nội-Hà Đông kéo dài mà chúng ta không muốn nghe kéo dài hơn nữa. Cứ tháng nọ tháng kia, lần nọ lần kia, hết ông này đến ông kia hứa. Các trạm BOT thì bế tắc, cầu Vàm Cống thì cũng chưa xong. Sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất, các nhà ga chưa khởi công được gì. Rất căng thẳng, trong khi dân chúng đang rất mong chờ. Tai nạn, rồi nhiều vấn đề phát sinh. Các đồng chí phải rà soát công việc, sốc tới để có kết quả cụ thể”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận cuộc họp.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, các thành viên phải làm nhanh hơn, phải có chuyển biến thực sự. “Tôi nói để các đồng chí lo lắng hơn trong công việc, có phương pháp tiếp cận xử lý vấn đề quyết liệt hơn” –Thủ tướng cho biết.

Về vấn đề xuất hiện ngày càng nhiều các tin giả, xấu độc trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có thể sử dụng công nghệ để xử lý tình trạng này, giám sát hiệu quả trên không gian mạng.

“Không gian mạng Việt Nam mỗi một ngày có khoảng 100 triệu tin, duy nhất có thể đọc được bằng công nghệ. Bộ đã xây dựng một trung tâm mỗi ngày có thể đọc được khoảng trên 100 triệu thông tin. Các mạng xã hội phải tuân thủ luật pháp, trong việc dỡ bỏ thông tin sai, đặc biệt là mạng xã hội xuyên biên giới. Bộ đang làm việc rất tích cực với các mạng xã hội xuyên biên giới, hoàn thiện các văn bản pháp lý và đặc biệt là mạnh tay xử lý vi phạm” – Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề xuất tăng cường lắp các camera trong trường học và xã hội để ngăn ngừa tình trạng bạo lực; sử dụng phím SOS qua điện thoại di động để giúp các em bị bạo lực nhanh chóng gửi thông tin khẩn cấp.

Sau khi các bộ, ngành, địa phương có ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận phiên họp. Trước những thách thức đối với nền kinh tế, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kịch bản tăng trưởng chi tiết để điều hành chủ động, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019.

Thủ tướng chỉ ra một số động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019, trước hết là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông lâm, thủy sản; ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Cùng với đó là tăng cường tận dụng cơ hội từ CPTPP, đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu. Thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo; theo dõi, bám sát hoạt động các doanh nghiệp, các dự án lớn để tháo gỡ vướng mắc kịp thời hơn. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, logistics, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Mỗi bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước phải xử lý quyết liệt, hiệu quả, “đừng để tiền nằm im một chỗ”, nhất là các công trình trọng điểm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, một động lực tăng trưởng của Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất, nhất là một số thể chế đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính làm đầu mối đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; yêu cầu Bộ Nội vụ thúc đẩy sắp xếp, bố trí lại bộ máy một cách thực chất, hiệu quả, không để thiếu giáo viên khi có học sinh, thiếu cán bộ y tế khi có bệnh nhân.

Về nội dung các thành viên Chính phủ thảo luận nhiều tại phiên họp là quan tâm văn hóa, đạo đức, nhất là văn hóa ứng xử trong xã hội, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan cần chấm dứt bệnh thành tích, hão huyền, không thực chất. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ở một số ngành, nhất là những trường hợp gây phản cảm trong xã hội.

Với các cơ quan báo chí, Thủ tướng đề nghị báo chí phản ánh trung thực, đúng, đủ về các vấn đề xã hội đang đặt ra, không gây tâm lý hoang mang, bất ổn cho xã hội. Báo chí cần nêu nhiều gương tốt, đơn vị tốt, tinh thần, khí thế, niềm tin của nhân dân. Thủ tướng lấy ví dụ việc đưa tin cổ vũ hành động tốt để bảo vệ con em chúng ta, những tấm gương tốt, ứng xử văn hóa ở học đường, nơi công cộng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã ký quy hoạch báo chí trên cơ sở đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi lấy ý kiến của các bộ, ngành và cơ quan chức năng. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải nghiêm túc thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt./.

