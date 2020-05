Thủ tướng trả lời báo chí nước ngoài về công tác chống Covid-19

Chiều 21/5/2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi trả lời phỏng vấn một số cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam như Hãng tin Bloomberg (Hoa Kỳ), Đài truyền hình NHK và báo Akahata (Nhật Bản), Hãng thông tấn TASS (Nga) về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Tại buổi phỏng vấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những thành công của Việt Nam là do nhận thức sớm dịch bệnh, có biện pháp đúng, chỉ đạo quyết liệt, đặt người dân làm trung tâm và được nhân dân ủng hộ, chung tay hành động. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính Phủ Việt Nam là chủ động, không chủ quan, “chống dịch như chống giặc”, huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, lấy phòng dịch làm ưu tiên, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, điều trị hiệu quả, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân.



Thủ tướng cho biết trước các tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra, Chính phủ cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quan tâm đến cuộc sống của người dân, có các gói hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó đến nay Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh đồng thời giữ vững được kinh tế vĩ mô, chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, quyết tâm đạt tăng trưởng GDP trong năm 2020 là 4,5-5%.

Chia sẻ về những hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đại dịch Covid-19, Thủ tướng cho biết đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao như hỗ trợ khẩu trang, vật tư y tế, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn đến các hãng truyền thông, báo chí quốc tế thời gian qua đã dành sự quan tâm và có những đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình và những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch của Việt Nam, coi đây là nguồn khích lệ lớn cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Phóng viên nước ngoài chúc mừng thành công của Việt Nam và đánh giá cao các biện pháp của Việt Nam trong phòng chống hiệu quả đại dịch Covid 19./.