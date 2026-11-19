Tham dự buổi gặp mặt có 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo toàn quốc và 33 nhà giáo là Đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt các nhà giáo nhân ngày 20/11

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; đồng thời đẩy mạnh tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa thành luật và đi vào cuộc sống. Việc ban hành Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về miễn, hỗ trợ học phí, sách giáo khoa và chế độ đãi ngộ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo.

Tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương 330 nhà giáo tiêu biểu xuất sắc từ bậc mầm non đến đại học, trong đó có 3 đại biểu Quốc hội được tuyên dương là nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm bảo đảm điều kiện về trường lớp, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học tối thiểu và giảm tải áp lực hành chính để các thầy cô toàn tâm với chuyên môn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo

Tại buổi gặp mặt, các nhà giáo tiêu biểu đã mang đến những câu chuyện xúc động về hành trình gieo chữ nơi gian khó. Vượt qua những thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện đi lại và rào cản đặc thù của nam giáo viên bậc học mầm non, các thầy cô giáo cùng đồng nghiệp luôn tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và lồng ghép văn hóa bản địa vào bài giảng để nuôi dưỡng, chăm sóc học trò.

Đại diện khối giáo dục ngoài công lập, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội khẳng định giáo dục tư thục luôn tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Xây dựng một khung năng lực giáo viên giảng dạy các bộ môn bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Khi đã ban hành được bộ khung năng lực số và năng lực AI thì những vấn đề đảm bảo sức khỏe số cho học sinh, những vấn đề về an toàn, an ninh trên không gian mạng, tạo nên những “chiếc khiên” để bảo vệ được các em trong kỷ nguyên số”, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy đề xuất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi gặp mặt các nhà giáo

Từ thực tiễn đào tạo lực lượng vũ trang, Trung tá Võ Minh Cảnh, giảng viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Bộ Công an bày tỏ niềm vinh dự của người thầy mang trên mình hai sứ mệnh cao quý, đồng thời mong muốn xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại, phải bắt đầu từ đào tạo nguồn nhân lực hiện đại. Muốn có những thế hệ cán bộ đủ sức làm chủ tương lai, giáo dục Công an nhân dân phải chủ động đi trước một bước.

“Là một giảng viên trực tiếp đứng lớp, tôi có hai năm gắn bó với địa bàn biên giới. Tôi càng thấm thía rằng tri thức chỉ thực sự có sức sống khi được kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Những trải nghiệm ấy thôi thúc tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng tình huống mô phỏng để đưa thực tiễn nghiệp vụ vào từng bài học”, theo Trung tá Võ Minh Cảnh.

Gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước tình cảm quý trọng và lời tri ân sâu sắc nhất, Thủ tướng bày tỏ cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng của những thầy cô đang ngày đêm bám trường, bám bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, gác lại niềm riêng để mang con chữ và ánh sáng tri thức đến với học trò.

Nhìn lại chặng đường lịch sử, từ trong khói lửa chiến tranh gian khổ đến công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hôm nay, Thủ tướng cho rằng, đội ngũ nhà giáo luôn là lực lượng nòng cốt nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, phải đi trước một bước để dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị quyết tâm đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người và động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

“Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời. Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chúng ta cũng cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng và thầy cô giáo là động lực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu ngành Giáo dục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng ở tất cả các cấp học. Trong đó, cần khẩn trương triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc từ năm học 2026 – 2027; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thị trường lao động. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng.

Nhấn mạnh nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nơi mà mỗi thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người thắp lửa niềm tin, uốn nắn nhân cách và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, lắng nghe và sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến.