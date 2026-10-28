Thủ tướng: Việt Nam chủ động nhận diện và triển khai đồng bộ ba quyết sách lớn

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Stephan Mergenthaler đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đang có bước chuyển mạnh, với khát vọng phát triển, năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng và vai trò ngày càng được mở rộng trong các mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Ông cho rằng, những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu; phân mảnh địa kinh tế, cạnh tranh công nghệ, sự tái định hình của các chuỗi cung ứng và những bất định địa chính trị đang tạo ra một môi trường phát triển ngày càng phức tạp; đồng thời đặt câu hỏi Việt Nam nhìn nhận ra sao về sự dịch chuyển từ trật tự này?

Trả lời câu hỏi trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, có ba thách thức lớn mang tính thời đại đang đặt ra cho cả Việt Nam và cộng đồng quốc tế, đó là khuôn khổ và thể chế toàn cầu chưa theo kịp thực tiễn; mô hình tăng trưởng truyền thống dần chạm trần và lòng tin chiến lược suy giảm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã chủ trì phiên đối thoại chiến lược về định vị Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu mới.

Để vượt qua các rào cản, yêu cầu đặt ra là phải kiên quyết đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng. Nền tảng cốt lõi của quá trình này là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, việc điều chỉnh, hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia đóng vai trò then chốt: xây dựng bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương phục vụ người dân và doanh nghiệp, cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Trước những tác động nhiều chiều từ tình hình khu vực và quốc tế, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã chủ động nhận diện và triển khai đồng bộ ba quyết sách lớn.

“Chúng tôi phải tập trung vào tăng cường củng cố tự chủ chiến lược gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu sắc, đồng bộ và hiệu quả. Thứ hai, sẽ phải tiến hành đổi mới một cách căn bản, toàn diện mô hình phát triển đất nước, trong đó có mô hình tăng trưởng. Trong đó, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia làm đột phá quan trọng hàng đầu và là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị và gia tăng cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba, Việt Nam đặt vào những trọng tâm vào đột phá cải cách thể chế gắn với nâng cao năng lực quản trị quốc gia...”, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết.

Cho rằng trong một kỷ nguyên bất định gia tăng, các cú sốc địa kinh tế, chu kỳ công nghệ và áp lực khí hậu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực chống chịu của các nền kinh tế, Giám đốc WEF đặt vấn đề: Quan điểm của Ngài là Việt Nam đang xây dựng sức chống chịu của mình như thế nào? Sức tự cường như thế nào? Trong bối cảnh có những biến động bên ngoài thì Việt Nam có thể chống sốc trước những biến động như vậy để có thể xây dựng được sức chống chịu, sức tự cường của quốc gia?

Làm rõ vấn đề trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam không chỉ chú trọng xử lý những vấn đề có tính chất ngắn hạn, mà đang chủ động thực thi và xây dựng những cái biện pháp, chính sách, đường lối phát triển dài hạn có tính chiến lược và tăng cường cái năng lực tự chủ, năng lực chống chịu.

Đó là Việt Nam xác định mục tiêu ổn định chính trị, xã hội, cũng như ổn định và củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để củng cố năng lực và sức chống chịu. Các chính sách vĩ mô của Việt Nam sẽ tiếp tục được điều hành một cách linh hoạt để bảo đảm nền tảng ổn định vững chắc, cũng như bảo đảm các cân đối lớn, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực trong một thế giới đang biến động rất mạnh.

Tại phiên đối thoại, Thủ tướng cũng nêu rõ định vị đến năm 2035, Việt Nam hướng đến vai trò một trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo, kết nối mạng lưới tăng trưởng và là cực tăng trưởng dẫn dắt khu vực. Thực thi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là đối tác tin cậy, không ngả về một cực nào nhưng chủ động hội nhập sâu rộng. Chuyển hóa nguồn lực quốc tế thành năng lực nội sinh cho doanh nghiệp trong nước, chủ động đề xuất sáng kiến và cơ chế hợp tác mới vì sự thịnh vượng chung.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn các đối tác không chỉ đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội, mà đến để cùng Việt Nam hoạch định và cụ thể hóa những ý tưởng, những giải pháp và động lực phát triển mới thành những dự án, sản phẩm cụ thể và cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng quyết tâm phối hợp để kiên trì theo đuổi cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Với chính phủ các nước, các đối tác quốc tế, Việt Nam rất mong muốn cùng nhau hợp tác nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định và mở rộng các động lực phát triển mới. Từ đó gắn kết tầm nhìn và lợi ích chiến lược dài hạn.

"Chúng ta cùng xây dựng các khuôn khổ hợp tác cởi mở và công bằng, bền vững, nhất là kết nối về kinh tế, về thương mại, về đầu tư, về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ. Chúng ta phối hợp để cùng định hình những khuôn khổ và chuẩn mực hợp tác mới vì lợi ích của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển”, Thủ tướng khẳng định.

Ngay sau phiên đối thoại, TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố 9 thành viên sáng lập của Trung tâm Tài chính Quốc tế, trao quyết định đầu tư cho 12 dự án với quy mô hơn 13,5 tỷ USD và ký kết hợp tác chiến lược với WEF.