Thủ tướng: Việt Nam không chỉ an toàn nhờ chống dịch

Chiều 17/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo và chỉ đạo biện pháp phòng, chống Covid-19.



Việt Nam an toàn một cách tự nhiên



Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống Covid-19 họp hai lần một tuần. Ít nhất một tuần một lần, Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo và đưa ra các chỉ đạo chống dịch kịp thời.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ

Nhắc lại dịch viêm đường hô hấp cấp SARS vào năm 2003 ở nước ta, chỉ 45 ngày sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được thế giới công nhận khống chế dịch thành công, Thủ tướng nhấn mạnh, với tình hình Covid-19 hiện nay, chúng ta cần tự tin hơn với những phương tiện phòng, chống dịch hiện có và sự quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, cả hệ chống chính trị và toàn xã hội. Và trên thực tế, Việt Nam đang phòng, chống dịch rất tốt, bao gồm cả việc đưa công dân Việt Nam về nước, được người dân và quốc tế đánh gía cao. Đến nay Việt Nam đã tập trung điều trị để không có bệnh nhân nào gặp nguy hiểm. 7/16 trường hợp nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và xuất viện, không có ca tử vong, kể cả người có bệnh nền và trẻ chỉ 3 tháng tuổi. Việt Nam cũng là nước thứ tư trên thế giới nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus Corona mới trong phòng thí nghiệm.



Nêu thông tin đáng mừng là một số tỉnh đang tiến tới công bố hết dịch theo quy định, Thủ tướng biểu dương những địa phương phòng chống dịch chặt chẽ, hiệu quả dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, trong đó có Vĩnh Phúc.



"Chính vì vậy mà tại cuộc họp này tôi khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng, chống dịch rất hiệu quả mà Việt Nam còn an toàn một cách tự nhiên. Chúng ta biết, nhờ vào những điều kiện thời tiết sẽ sớm ấm áp trên cả nước, thời tiết ở miền Trung, miền Nam hiện nay rất thuận lợi trong phòng chống dịch. Các bãi biển nắng ấm, không khí rất tốt. Khách du lịch có thể đến Việt Nam không chỉ để cảm nhận an toàn mà để khỏe mạnh hơn và có những trải nghiệm thú vị. Tôi xin nhấn mạnh với toàn xã hội rằng, không chỉ du khách mà cả nhà đầu tư, Việt Nam có môi trường du lịch, môi trường kinh doanh và môi trường sống an toàn, hấp dẫn và cũng có nhiều tiềm năng cho những trải nghiệm cũng như cho sự nghiệp kinh doanh của các bạn ở phía trước. Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn có những ngành, doanh nghiệp không chỉ vượt qua những khó khăn về dịch bệnh mà cũng đã chuyển “nguy” thành “cơ” trong năm nay", Thủ tướng nhấn mạnh.



Chính phủ không chọn giải pháp dễ



Tại phiên họp này, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, phòng chống virus corona không khó bằng phòng chống loại virus của sự trì trệ còn lây nhiễm đâu đó trong hệ thống của chúng ta.



"Phải chống bằng được loại virus này. Điều rất đáng mừng diễn biến dịch vừa qua có một điều Chính phủ cảm thấy vui và ghi nhận, không có bất kỳ nơi đâu có biểu hiện trên nóng dưới lạnh hay trên nóng, dưới nóng, ở giữa lạnh. Và cuộc họp này tôi muốn lan tỏa tinh thần quyết tâm của Chính phủ và địa phương, phải thực hiện tích cực hành động quyết liệt hơn nữa để năm 2020 chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội thông qua trên tinh thần mà dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu, nhất là nước ta bị ảnh hưởng nặng nề. Quyết tâm ấy, trách nhiệm ấy đến giờ phút này không thay đổi. Các cấp, các ngành, các địa phương bằng hành động sáng tạo, quyết tâm của mình, cùng phòng, chống dịch chúng ta phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh dịch vụ", Thủ tướng nêu rõ.



Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải nhanh chóng khẩn trương vào cuộc và tăng tốc, trong đó cần lưu ý khó khăn cũng chính là cơ hội để vượt lên chính mình, kiến tạo lại nền tảng có tính bền vững hơn và đạt được những thành quả to lớn hơn trong năm 2020. Theo đó, phải bình tĩnh đương đầu và vượt qua.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị: "Các doanh nghiệp trong cả nước và người dân phải có phương án thúc đẩy, giữ nhịp điệu. Khi chúng ta nói hy sinh một phần tăng trưởng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân, nhưng Chính phủ cũng không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ. Thay vào đó chúng ta có giải pháp khó hơn, tức là làm sao vẫn duy trì điều kiện đi lại của người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thương mại nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi cũng đề nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương kiểm soát dịch bệnh mà chỉ đẩy lùi được dịch thì mới thành công một nửa. Yêu cầu lớn hơn của Chính phủ là phải giảm thiểu tác động đến đời sống người dân và nền kinh tế. Kiên quyết giữ vững và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra. Như vậy mới có thể thành công mục tiêu kép của công cuộc này, đang đặt ra cho toàn quốc, các cấp, ngành, cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, tôi đề nghị người dân yên tâm tin tưởng đặt niềm tin và ủng hộ Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch bệnh này. Hơn ai hết, cuộc chiến chống dịch như chống giặc nếu như không có sự ủng hộ, đồng lòng, hợp tác người dân thì sẽ thất bại".



Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư, các nhà doanh nghiệp yên tâm với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chính phủ đảm bảo không chỉ môi trường kinh doanh tốt nhất mà còn là môi trường sống tốt nhất cho người dân và nhà đầu tư đến Việt Nam. Chính phủ sẽ có kịch bản tăng trưởng và có chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động đón đầu để không bỏ lỡ cơ hội tăng tốc hiếm có này, nhất là vào quý 2 và các quý tiếp theo.

Thủ tướng cũng nêu những tấm gương của nhiều ngành, lĩnh vực không vì chống dịch mà đình trệ sản xuất, trong đó, một số hàng hóa ứ đọng đã kịp thời được khơi thông. Cùng với sự chia sẻ của thị trường trong nước, nhiều chuyến hàng xuất khẩu nông sản bằng đường biển, đường bộ đã được triển khai. Thủ tướng cũng cho biết một dự báo đáng mừng ngành gỗ Việt Nam có khả năng vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 thế giới trong năm nay.



Xây dựng hình ảnh người Việt Nam mến khách



Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã vào cuộc rất trách nhiệm, tinh thần quyết tâm hành động trong phòng, chống dịch.



"Chính phủ cũng chia sẻ với nhiều gia đình trên khắp đất nước đã phải xoay xở thu xếp cuộc sống vì con em trải qua kỳ nghỉ học dài ngày. Chúng ta thấy những hình ảnh rất tuyệt vời cần phải trân trọng. Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam khi huy động người đi máy bay sang chở công dân Việt Nam về nước thì cần đi có 12 người thôi, nhưng xung phong hàng trăm người. Chúng tôi đã có bằng khen cho các bác sĩ và cán bộ, phi công. Chúng ta cũng nhận được sự hoan nghênh rất lớn của Trung Quốc và nhiều nước khi chúng ta chuyển chuyến hàng (vật tư y tế Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc) đến tận Vũ Hán để trao cho bạn", Thủ tướng khẳng định.



Trong chống dịch lần này, Thủ tướng kêu gọi phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn; không kỳ thị, xa lánh, hỗ trợ giúp đỡ bạn bè quốc tế lúc khó khăn; xây dựng hình ảnh người Việt Nam mến khách, nghĩa hiệp để thể hiện dân tộc Việt Nam sống và làm việc như thế nào trong bối cảnh gặp nhiều trở ngại như hiện nay.



Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm và kịp thời tình trạng đưa thông tin sai sự thật về dịch, gây hoang mang trong xã hội./.