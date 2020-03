Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản chống Covid-19

Dù Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Thủ tướng tin tưởng, không gì có thể ngăn cản quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Thời gian tới, Việt Nam mong muốn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, và dù có khó khăn, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản trong phòng chống Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong các cuộc gặp với các Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài,Thủ tướng thường nhắc đến Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio như một tấm gương trong công tác Đại sứ. Đánh giá cao Đại sứ luôn kiên trì trong việc tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng cũng cho biết, chưa có Đại sứ nước nào mà Thủ tướng tiếp nhiều lần như Đại sứ Umeda Kunio và trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng đã nhiều lần thăm Nhật Bản. Đó là những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đại sứ.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình Việt Nam-Nhật Bản, trong nhiệm kỳ của Đại sứ, quan hệ này luôn được thúc đẩy trên cả các kênh Đảng, Nhà nước, địa phương, đoàn thể, nhân dân, nhất là thúc đẩy các hoạt động cấp cao giữa hai nước. Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong đầu tư, thương mại, ODA.

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã hỗ trợ, tạo điều kiện để ông hoành thành tốt nhiệm vụ được giao. Cá nhân ông bày tỏ sự ấn tượng rất sâu sắc, tình cảm tốt đẹp vớiđất nước, con người Việt Nam trong quá trình công tác.

Đại sứ bày tỏ trân trọng và vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhiều lần trong nhiệm kỳ, cụ thể là 43 lần, và cho biết, tại các cuộc gặp này, ông đã đề xuấtnhiều vấn đề quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực và nhiều vấn đề được Thủ tướng ủng hộ, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Ông bày tỏ vui mừng thời gian qua, quan hệ Việt Nam Nhật Bản được tăng cường, trong đó ngoài các hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư thì còn an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân.

Đại sứ cũng cho biết, Thủ tướng Abe Shinzo luôn đánh giá cao, coi trọngmối quan hệ của hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Cá nhân Thủ tướng Abe Shinzo cũng có tình cảm hết sức tốt đẹp với cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, Đại sứ bày tỏ khâm phục Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch với quyết tâm cao, mang lại kết quả tích cực. Nhật Bản cũng đang nỗ lực chống dịch và trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chia sẻ tới Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đại sứ nêu nhiều vấn đề thiết thực trong thúc dẩy quan hệ hai nước và cho biết, cùng với quan hệ giữa hai Chính phủ, quan hệ giữa Thủ tướng và Thủ tướng Abe Shinzo hết sức tốt đẹp. Đây là cơ sở để hai nước thường xuyên trao đổi, chia sẻ một cách tin cậy, thẳng thắn và xây dựng về hợp tác hai nước cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng bày tỏ đánh giá cao Thủ tướng Abe đã nhiều lần ủng hộ mạnh mẽ quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề biển Đông.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực, Thủ tướng mong muốn Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm, tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp quyết liệt ngay từ đầu để chống dịch, do đó dù dân số lớn trên thế giới, nhưng Việt Nam có tỷ lệ mắc Covid-19 thấp. Đây là điều nhà đầu tư Nhật Bản và các nước có thể yên tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Về đề xuất thúc đẩy Dự án xây dựng Trường Đại học Việt-Nhật mà Đại sứ nêu, Thủ tướng hoan nghênh Nhật Bản đã có nhiều hỗ trợ thiết thực và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp tích cực với Đại sứ quan và các cơ quan chức năng của Nhật Bản để triển khai nhanh dự án này. Thủ tướng tin tưởng đây sẽ là mô hình hợp tác hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.