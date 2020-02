Thủ tướng: VOV cần tiếp tục thể hiện vai trò cơ quan báo chí hàng đầu

Sáng 19/2, tại Trung tâm phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Đây là lần thứ 2 trong nhiệm kỳ, Thủ tướng thăm và làm việc với Đài, thể hiện sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đối với sự phát triển của Đài với lịch sử phát triển 75 năm.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, lãnh đạo một số bộ, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan phòng truyền thống - nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý giá về lịch sử 75 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam.



Trong buổi thăm nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/2018), một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là yêu cầu Đài tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng của người dân, của doanh nghiệp.

Các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam phải nêu cao tinh thần là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, chủ động sáng tạo, có nhiều tin, bài sâu sắc, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phản biện xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, phát huy bề dày truyền thống và kinh nghiệm phát triển trong 75 năm qua, VOV đang xây dựng chiến lược phát triển thành cơ quan báo chí quốc gia hàng đầu, hoạt động báo chí đa loại hình, đa ngôn ngữ, đa nền tảng, phát huy vai trò là một cơ quan truyền thông quốc gia hiện đại, có lượng công chúng đông đảo, là công cụ truyền thông hiệu quả của Đảng, Chính phủ.

Chiến lược phát triển Đài từ nay đến năm 2025 và các năm tiếp theo tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thông tin; ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; nâng dần năng lực tài chính...



Về nhiệm vụ tuyên truyền năm qua, Đài thông tin toàn diện, chính xác, sắc bén và kịp thời các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, khẳng định vai trò của cơ quan báo chí hàng đầu quốc gia.

Trong đó đã tuyên truyền tốt các hội nghị Trung ương, các kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ và nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, trọng tâm là những đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh quốc phòng - an ninh, đối ngoại; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm. Đài tập trung thông tin, tuyên truyền hiệu quả công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.



Trên tinh thần kiến nghị Thủ tướng quan tâm hơn đối với lĩnh vực phát thanh và sự phát triển của VOV, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho biết, trong Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng đã chỉ đạo tinh gọn lại đội ngũ báo chí, để dồn nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nguồn lực xã hội cho các cơ quan báo chí chủ lực và quan trọng.

Như ở Thụy Điển, Nhà nước đầu tư hoàn toàn cho phát thanh và phát thanh làm nhiệm vụ chính trị, làm nhiệm vụ tuyên truyền cho Chính phủ. Một số nước cũng vậy. "Đài Tiếng nói Việt Nam rất mong Thủ tướng và các Bộ, ngành quan tâm. Hiện nay chúng ta đang sắp xếp lại báo chí nhưng phải đầu tư cho các cơ quan báo chí chủ lực. Đầu tư như vậy rất có hiệu quả về chính trị, kinh tế và xã hội. Như dịch cúm Covid-19, phóng viên của Đài và các cơ quan báo chí đưa tin rất tốt, hiệu quả, không chỉ nói chuyện phòng chống mà còn đẩy mạnh phát triển kinh tế, thậm chí kêu gọi khách du lịch đến với Việt Nam" - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho biết.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo, quyết định lộ trình số hóa cho các đài phát thanh ở Việt Nam, làm cơ sở cho VOV và các đài phát thanh cấp tỉnh chuyển sang công nghệ số những năm tới.

3 trụ cột củng cố niềm tin

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lịch sử 75 năm của Đài TNVN và cho rằng, Đài tự hào là “con đẻ” của Cách mạng Tháng Tám, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Trong các giai đoạn phát triển của đất nước, Đài luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, viết lên trang sử vẻ vang của Đài.

Nhấn mạnh tới vai trò của Đài, Thủ tướng cho biết, trên thế giới, dù là nước phát triển hay đang phát triển, đều rất coi trọng và quan tâm đến phát thanh.

Các phóng viên, biên tập viên của Đài luôn là mặt trận xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Những tác phẩm báo chí của Đài trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, đóng góp vào công cuộc phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Xây dựng niềm tin tốt đẹp, trường tồn.

"Đây là dòng chảy chính, tôi luôn khẳng định để Đảng, Nhà nước và nhân dân có thông tin, có nhận thức, hiểu đúng về Đảng và Nhà nước. Trải qua 3/4 thế kỷ, Đài TNVN là cầu nối truyền tải các giá trị tinh thần, văn hóa của người Việt Nam ra thế giới, và bạn bè quốc tế đối với Việt Nam; phản bác những thông tin sai trái, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với 3 trụ cột: tin cậy vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ; tin tưởng vào tương lai của đất nước và làm cho nhân dân ta tin yêu cuộc sống của chính mình”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đánh giá, Đài đang đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng, nhất là các sự kiện văn hóa, thể thao, trong đó có các giải bóng đá mà VOV mua bản quyền để phục vụ công chúng một cách rộng rãi.



Nêu thách thức đối với sự phát triển của VOV, Thủ tướng cho rằng, dù nước ta đã có sự tăng trưởng vượt bậc và truyền thông trong những năm qua, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với các quốc gia và chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt về công nghệ và về nhân tài. Đài cần nhận thức thách thức này để làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Trong đó, công nghệ số, internet, mạng xã hội và nhiều phương tiện truyền thông mới ra đời là thách thức lớn đối với báo chí truyền thông nói chung và Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng.



Đánh giá VOV đã làm tốt việc sản xuất các chương trình phát thanh, nhưng Thủ tướng cho rằng, không phải gia đình nào hiện nay cũng có radio và đặt vấn đề, phương tiện nào để giúp từng hộ gia đình tiếp nhận được thông tin nhanh, cập nhật từ VOV. Bên cạnh đó, chất lượng và phạm vi phủ sóng các kênh phát thanh của VOV cần được cải thiện hơn nữa.



Về khó khăn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Thủ tướng yêu cầu, cần nhanh chóng có phương án khả thi về việc giải quyết các vấn đề này trên tinh thần bảo đảm sự phát triển ổn định, đúng pháp luật, phát huy được thế mạnh của một đài truyền hình có công nghệ và quy mô lớn như VTC. Thủ tướng cho rằng, cần phải có một cuộc họp riêng để bàn giải pháp xử lý các khoản nợ, không làm ảnh hưởng đến tâm tư, hoạt động của Đài.



Phải tăng tốc về công nghệ



Nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam cần phát huy truyền thống là cơ quan báo chí được Bác Hồ sáng lập, Thủ tướng cho rằng, Đài tiếp tục thể hiện tính cách mạng, tính tiên phong, đi đầu trong những vấn đề lớn, vấn đề mới của đất nước trong việc bảo vệ nền tảng giá trị của chế độ ta; Tiếp tục khơi dậy khát vọng của dân tộc và của mỗi người dân, bảo vệ giá trị cốt lõi của đất nước, của dân tộc.

Cùng với đó là tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của nghề báo, đảm bảo thông tin chính xác, chính thống, nhanh, nhạy có kiểm chứng. Tiếp tục khẳng định vai trò một trong những đơn vị truyền thông, báo chí hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta trong dẫn dắt định hướng thông tin. Do đó, VOV vừa phải nỗ lực làm mới mình, vừa giữ gìn bản sắc riêng của mình, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa cải cách đổi mới, đóng góp được nhiều hơn cho đất nước ta.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo VOV cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng các chương trình, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, xứng đáng là đài phát thanh quốc gia, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin mãnh liệt hơn của xã hội, của người dân, đặc biệt là giới trẻ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đặc biệt trong xu hướng của cuộc cách mạng 4.0, VOV phải tăng tốc về công nghệ, đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật mới, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại và chương trình, các phương thức truyền dẫn phát sóng phù hợp với xu thế phát triển khu vực và thế giới, tránh tụt hậu về công nghệ so với nhiều cơ quan báo chí lớn như hiện nay; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ sở của Đài, đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh thông tin và an toàn sóng.



Đài cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí để mang thương hiệu VOV, tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn công tác quảng cáo, mua, khai thác bản quyền các chương trình, sự kiện. Cùng với đó là thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Cho ý kiến về một số kiến nghị của VOV, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ thảo luận và quyết định cơ chế đặc thù của VOV khi có Đề án trình Chính phủ, qua đó giúp VOV hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Thủ tướng cũng nhất trí với đề xuất cho phép Đài mở rộng hệ thống Kênh VOV Giao thông ra khu vực Duyên hải Bắc, Trung và Nam, phục vụ thông tin về giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.



Nhấn mạnh, lộ trình số hóa đối với phát thanh là tất yếu, do đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của VOV và cho rằng cần có đề án, lộ trình triển khai, nhất là khâu truyền dẫn, phát sóng.



Cho rằng, từng hộ gia đình đều cần có radio để tiếp nhận thông tin của Đài, Thủ tướng nhấn mạnh việc nên có một cơ sở sản xuất radio gọn, đẹp, tinh xảo, đồng thời giao VOV có đề án báo cáo Thủ tướng về vấn đề này./.