Ngày 23/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường và đặc khu của thành phố.

Thủ tướng cho biết, xác định năm 2027 là năm bản lề mang tính quyết định cho cả nhiệm kỳ, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, huy động tối đa mọi nguồn lực và siết chặt kỷ cương thực thi nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đi đôi với ổn định vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật và tiến hành phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ. Quốc hội đã quyết định 18 nhóm vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2027, chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026–2035.

Đánh giá cao kết quả điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự phát triển của TP Hải Phòng sau hợp nhất, các cử tri đã gửi gắm nhiều kiến nghị tâm huyết tới Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo thành phố. Cử tri Phạm Văn Song, Sở Tư pháp TP Hải Phòng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục các vướng mắc, bất cập đã được nhận diện thông qua đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

“Đề nghị cho áp dụng các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển đối với các địa phương mang tính chất đặc thù, các đô thị lớn có nhiều tiềm năng, lợi thế. Tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, trao quyền chủ động hơn cho chính quyền địa phương về tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics”, cử tri Phạm Văn Song đề xuất.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hiển, phường Tân Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũ, kiến nghị Trung ương có giải pháp khơi thông nguồn vốn, tài sản tích lũy trong dân, đồng thời xây dựng chiến lược 10–15 năm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng lao động và ban hành cơ chế tương xứng với vị thế cực tăng trưởng của Hải Phòng.

Cử tri Nguyễn Thị Hoa, phường Hải Dương đề nghị ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối Đông - Tây nhằm giảm tải Quốc lộ 5. “Đề nghị thành phố Hải Phòng tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng. Thành phố đã giải phóng mặt bằng được 72,1% trong tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng và tháo gỡ 243/249 dự án tồn đọng. Đề nghị sớm xử lý các dự án còn lại, trong đó có dự án ở phía Tây thành phố và chuẩn bị tốt công tác tái định cư, công khai phương án bồi thường để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng”, cử tri Nguyễn Thị Hoa đề nghị.

Đại biểu Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Các cử tri cũng kiến nghị có chính sách tín dụng phù hợp chu kỳ sản xuất, đầu tư đồng bộ hạ tầng nội đồng, củng cố hợp tác xã và hỗ trợ chi phí kiểm nghiệm, cấp mã số vùng trồng để nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu; đề xuất phát triển thêm nhà ở cho thuê giá phù hợp, công khai minh bạch thông tin dự án để ngăn chặn trục lợi; sớm có hướng dẫn thống nhất để phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng kết nối với cơ sở y tế.

Gửi lời cảm ơn tới các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri TP Hải Phòng về kiến nghị về đất đai, nhà ở, việc làm, doanh nghiệp vừa và nhỏ, y tế, giáo dục, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo…, Thủ tướng cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội cũng thông qua nhiều đạo luật quan trọng về đất đai, nhà ở, bất động sản, đầu tư, ngân sách, an ninh dữ liệu, sở hữu trí tuệ; đồng thời ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với trọng tâm tăng trưởng cao gắn với ổn định vĩ mô, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, nhiệm vụ tiên quyết là huy động đủ nguồn lực. Chính phủ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp từ đầu tư công, phấn đấu tăng thu ngân sách, phát hành trái phiếu, thúc đẩy tín dụng ngân hàng đến khơi thông thị trường chứng khoán và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư quốc tế thông qua các trung tâm tài chính quốc tế.

“Một trong những cách làm rất mới trong đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Chính phủ là tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm và giao các nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng bộ, ngành, từng địa phương và từng lĩnh vực. Ngay trong tuần này, Chính phủ sẽ họp với một số bộ, ngành để chuẩn bị cái kế hoạch kinh tế - xã hội trên cơ sở kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội. Và kịch bản này sẽ được điều chỉnh theo từng tháng căn cứ vào diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, có các phương án chủ động để ứng phó với những biến động có thể xảy ra”, Thủ tướng thông tin.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Thành phố Hải Phòng

Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ ưu tiên đầu tư vào công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghệ cao như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn; đồng thời phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ, đẩy mạnh du lịch, logistics, kích cầu tiêu dùng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Song song đó, mục tiêu chiến lược là nghiên cứu, thương mại hóa các sản phẩm công nghệ lõi, đưa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng thực chất. Việc ứng dụng công nghệ vào quản trị nhà nước sẽ giúp giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao sức cạnh tranh chung của nền kinh tế.

Đi kèm với mục tiêu tăng trưởng cao, Thủ tướng nhấn mạnh kiên định củng cố nền tảng ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Các chính sách tài khóa, tiền tệ và thương mại sẽ được phối hợp chặt chẽ, linh hoạt; công tác quản lý giá được tăng cường, nguồn cung thiết yếu như xăng dầu, điện được bảo đảm, đồng thời kiên quyết cắt giảm các khâu trung gian để hạ chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội. Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục, văn hóa sẽ được cụ thể hóa vào kế hoạch năm 2027 với yêu cầu đánh giá bằng chất lượng thực tế để người dân và doanh nghiệp trực tiếp thụ hưởng thành quả.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri về tính kịp thời của pháp luật, Thủ tướng khẳng định sẽ họp ngay với các bộ, ngành để lên lộ trình ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với các luật, nghị quyết Quốc hội vừa thông qua, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ách tắc trong vận hành kinh tế - xã hội.

Từ kết quả tổng kết vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ đang chỉ đạo tháo gỡ triệt để các vướng mắc, hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền đi kèm phân bổ nguồn lực cụ thể nhằm nâng cao năng lực thực thi của chính quyền cơ sở.