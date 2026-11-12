Thủ tướng: Xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ và tiến độ cụ thể

Chiều nay (12/11), trước khi trực tiếp trả lời chất của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình về những vấn đề trọng tâm mà cử tri, nhân dân và các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn và khẳng định Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Nhiều điểm sáng

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và ưu tiên hàng đầu là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. Đây là cơ sở để thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, gắn liền với nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.

Để giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã triển khai quyết liệt nhiều chính sách mạnh mẽ như: tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026; giãn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; duy trì mức thuế 0% đối với xăng dầu và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng xăng từ mức 7%, 8%, 10% xuống 0%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thực hiện giảm 2% giá điện và hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong hai năm 2026 - 2027. Tổng quy mô miễn, giảm thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026.

Nhờ sự điều hành chủ động, linh hoạt và đồng bộ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng qua được kiểm soát ở mức 4,57% – một kết quả rất tích cực trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng. Cùng với đó, việc hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xử lý các dự án tồn đọng và đẩy mạnh chuyển đổi số đã tạo động lực lớn cho nền kinh tế.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt gần 708,6 nghìn tỷ đồng (bằng 74,1% kế hoạch), tăng 19,7% về tỷ lệ so với cùng kỳ.

Thu ngân sách ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng trong 10 tháng (bằng gần 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ), dù đã miễn, giảm, gia hạn tới 366,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí. Trong đó, thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, chiếm 86,2% tổng thu.

Vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt 54,85 tỷ USD (tăng 74%), vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD (tăng 13,1%). Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, riêng tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội được Chính phủ đặc biệt chú trọng. Trong 10 tháng, nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội đạt khoảng 578 nghìn tỷ đồng (72% dự toán năm 2026).

Thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt khi từ ngày 01/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Chính phủ cũng mở rộng đối tượng và nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế (từ 30% - 80%) và giáo viên; thúc đẩy chính sách khám sức khỏe cho người dân...

Mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2027: Lộ trình và trách nhiệm rõ ràng

Thẳng thắn nhìn nhận những thách thức, tồn tại như ý kiến của các đại biểu Quốc hội nêu ra, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo để phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10% và kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, tạo đà cho giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể hóa Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 vừa được Quốc hội thông qua ngày 07/11/2026, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành nghị quyết triển khai với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh việc ưu tiên 3 lĩnh vực chủ yếu gắn với đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số: Phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ và các ngành mới (năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn); phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát thải thấp gắn với chế biến sâu; thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, logistics, kích cầu tiêu dùng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhà nước và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo đó sẽ tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng nông thôn; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất...