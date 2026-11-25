Từ Kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ Nhất đến nay, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, cấp bách, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét thông qua 52 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật (15 luật, 5 nghị quyết tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và 37 luật, 3 nghị quyết tại kỳ họp thứ Hai).

Ngay sau khi Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất kết thúc, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 quyết định để triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Đến nay, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã ban hành 3/28 văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết; không có văn bản quy định chi tiết chậm, nợ ban hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp

Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 320 văn bản quy định chi tiết (166 nghị định, 7 quyết định, 147 thông tư).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát, thống nhất danh mục văn bản hướng dẫn cần ban hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các bộ, ngành; thảo luận về cách thức, lịch trình triển khai để ban hành đúng, kịp tiến độ, bảo đảm chất lượng các văn bản.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá công tác chuẩn bị triển khai các luật, nghị quyết đã được thực hiện chủ động hơn, bảo đảm tiến độ, chất lượng; các cơ quan của Chính phủ chủ động hơn trong phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, cầu thị lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đề nghị thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh cuộc họp

Nhấn mạnh Luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, gắn chặt xây dựng với thi hành pháp luật, bảo đảm tháo gỡ được khó khăn, đưa quy định vào cuộc sống, chuyển kết quả hoàn thiện thể chế thành động lực phát triển, Thủ tướng cho rằng, khối lượng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới rất lớn; các bộ, cơ quan được phân công chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo, hoàn thiện và trình; quyết tâm, phấn đấu ở mức cao nhất, không để nợ, chậm.

Rõ trách nhiệm, không để chậm tiến độ ban hành văn bản

Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát toàn bộ nhiệm vụ, lập tiến độ cụ thể cho từng văn bản, rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn gửi thẩm định, thời hạn trình và thời điểm cần ban hành. Tiến độ phải bám thời điểm có hiệu lực của từng nội dung được giao, không chỉ ngày có hiệu lực chung của luật; tính đủ thời gian tiếp thu, hoàn thiện và xem xét, quyết định.

Lưu ý, cần ưu tiên cao nhất các văn bản phải đáp ứng mốc ngày 1/12/2026 và ngày 1/1/2027; đồng thời chủ động chuẩn bị các văn bản có hiệu lực trong các tháng tiếp theo. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng chỉ đạo rà soát, thống nhất danh mục văn bản cần ban hành, nhất là những nội dung có hiệu lực sớm. Trong ngày 25/11/2026, hoàn thành rà soát, cập nhật danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2 gửi Bộ Tư pháp. Xác định rõ nội dung được giao, thẩm quyền ban hành, cơ quan chủ trì, thời hạn trình và thời điểm có hiệu lực; làm rõ ngay các nhiệm vụ còn thiếu hoặc chưa thống nhất.

Các đại biểu dự họp

Đối với các luật, nghị quyết có khối lượng nội dung quy định chi tiết lớn, có tính chất phức tạp, liên ngành (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xử lý vi phạm hành chính...) hoặc có thời điểm hiệu lực sớm, các bộ, cơ quan chủ động chuẩn bị nội dung, dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản, nhất là các bộ được giao khối lượng nhiệm vụ lớn tại Kỳ họp thứ 2 (như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế).

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng ngay từ khâu chuẩn bị; kế thừa kết quả nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật; hạn chế ban hành phân tán, trùng lặp. Rà soát kỹ số lượng văn bản ban hành, tinh thần chung là một luật chỉ ban hành một văn bản hướng dẫn song cần linh hoạt, bảo đảm tính hợp lý của số lượng văn bản. Rà soát kỹ quy định chuyển tiếp và hiệu lực văn bản hiện hành, bảo đảm thống nhất, khả thi, không để gián đoạn giải quyết công việc, tuyệt đối không tạo điểm nghẽn, rào cản mới.

Thủ tướng lưu ý, cần chuẩn bị đồng bộ điều kiện thi hành, không chỉ tập trung hoàn thành văn bản. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn, rà soát thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và hệ thống thông tin cần điều chỉnh. Nhiệm vụ phân cấp cho địa phương phải gắn với nguồn lực và điều kiện thực hiện, nhất là ở cấp xã. Tiếp nhận, xử lý kịp thời vướng mắc từ thực tiễn.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Phối hợp ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ và ưu tiên thẩm định các văn bản có thời điểm hiệu lực sớm. Theo dõi chặt chẽ tiến độ của từng văn bản, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực các nhiệm vụ có nguy cơ chậm và kiến nghị phương án xử lý. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở cả tiến độ và chất lượng văn bản.

Với kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cần phối hợp với các bộ, cơ quan để tổng hợp, chủ động tham mưu các công việc, nhiệm vụ cần triển khai, xác định rõ những văn bản nào cần ban hành mới, những văn bản cần bãi bỏ, những văn bản cần hợp nhất, thẩm quyền của các cơ quan, nhất là những văn bản cần ban hành từ nay đến cuối năm 2026 và cả năm 2027, gắn với xử lý triệt để các nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, hoạt động của người dân, doanh nghiệp, phân cấp, phân quyền…

Văn phòng Chính phủ tiếp tục cập nhật tiến độ, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ các bộ đã trình. Trường hợp hồ sơ trình còn ý kiến khác nhau, báo cáo ngay Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực để chỉ đạo xử lý.