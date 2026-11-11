Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13/11/2026. Chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục khẳng định sự coi trọng, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trong giai đoạn phát triển mới.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (9/2026) đã tạo dấu mốc quan trọng, tăng cường tin cậy chiến lược và mở động lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên các trụ cột chiến lược về kinh tế, năng lượng và khoa học - công nghệ.

Hợp tác giữa hai nước trên kênh nghị viện được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, hai bên duy trì tiếp xúc và thường xuyên phối hợp, tham vấn, trao đổi ý kiến và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152, tháng 4/2026. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác với Hội đồng Liên bang, nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 9/2024, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận, xác định các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Hiện hai bên đang trao đổi để thống nhất dự thảo Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2028.

Về hợp tác với Đuma Quốc gia, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác từ năm 2009 và ký lại vào năm 2013. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Volodin vào năm 2018, hai bên cũng đã ký Thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện. Đây là mô hình hợp tác liên nghị viện song phương cấp cao đầu tiên giữa Quốc hội ta với một cơ quan lập pháp nước ngoài. Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện được tổ chức luân phiên tại mỗi nước, đến nay đã tổ chức thành công 4 phiên họp.

Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga; Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga và Đuma Quốc gia Quốc hội Nga cũng đã thành lập Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thể hiện Việt Nam mong muốn duy trì và phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các kênh, đặc biệt hợp tác trên kênh Nghị viện với Nga; khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác trên kênh nghị viện trong thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai nước thông qua việc hoàn thiện khung cơ sở pháp lý, các cơ chế, chính sách và hoạt động giám sát; tăng cường vai trò của các ủy ban chuyên môn trong việc thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Đồng thời khẳng định Nga coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam - cửa ngõ để tăng cường hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trên tất cả các kênh nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên, phù hợp với các chiến lược phát triển của hai nước trong bối cảnh mới.