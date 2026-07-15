Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nội chính Việt Nam – Trung Quốc

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 15/7/2026, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; làm việc với đồng chí Phó Khuê, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh Trung Kiên

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn đại biểu Đảng ta bày tỏ vui mừng thăm Trung Quốc vào dịp kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước Trung Quốc đạt được trong những năm qua, nhất là công tác quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, phòng, chống tham nhũng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh luôn được quan tâm và đạt những bước phát triển mới, tạo nền tảng vững chắc để Trung Quốc tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX, hướng tới tổ chức thành công Đại hội XXI và thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ hai.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hơn nữa quan hệ hai Đảng, hai nước, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Lê Minh Trí tại hội đàm. Ảnh Trung Kiên

Các đồng chí Trần Văn Thanh và Phó Khuê nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam; đánh giá cao đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển tích cực, toàn diện, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh các cơ quan chính pháp, kiểm tra kỷ luật và giám sát của Trung Quốc luôn coi trọng cao độ và ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Thanh phát biểu tại hội đàm. Ảnh Trung Kiên

Hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung thời gian qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của kênh Đảng đối với quan hệ song phương; nhất trí về phương hướng, biện pháp lớn để các cơ quan nội chính, chính pháp, kiểm tra, giám sát hai Đảng góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng. Theo đó, trên cơ sở kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Chính pháp Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia của Trung Quốc, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản trị đất nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn; tăng cường hợp tác tương trợ tư pháp, phối hợp đa phương về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và các lĩnh vực liên quan.

Đại biểu hai bên tham dự hội đàm. Ảnh Trung Kiên

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Lê Minh Trí giới thiệu những kết quả chính của Đại hội XIV và các biện pháp lớn, quyết liệt để triển khai Nghị quyết Đại hội, cũng như kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp của Việt Nam. Hai bên cũng đi sâu trao đổi về các kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của hai Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của cơ quan nội chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động chuyên môn.

Trong thời gian tại Bắc Kinh, đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn đại biểu Đảng ta cũng tham quan Triển lãm về công tác kiểm tra kỷ luật và giám sát của Trung Quốc, khảo sát cơ sở điển hình về quản lý thực thi pháp luật và xử lý vụ án của thành phố Bắc Kinh.

Trong những ngày tiếp theo, Đoàn sẽ đi thăm và làm việc tại thành phố Trùng Khánh.