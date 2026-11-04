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Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam và Chiết Giang, Trung Quốc

Thứ Tư, 22:00, 04/11/2026
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VOV.VN - Tiếp tục chương trình chuyến thăm Trung Quốc, sau hơn hai ngày làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã đến thăm thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang.

 

Tiếp tục chương trình chuyến thăm Trung Quốc, ngày 4/11, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp và làm việc với đồng chí Từ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Chiết Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng những thành tựu nổi bật của tỉnh thời gian qua trên các phương diện; bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Chiết Giang sẽ xây dựng thành công Chiết Giang theo đúng định hướng trở thành “cửa sổ quan trọng thể hiện toàn diện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” mà Đảng, Nhà nước Trung Quốc đề ra.

Đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa các địa phương của Việt Nam và Chiết Giang thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương Việt Nam mở rộng và tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất, cùng có lợi với Chiết Giang.

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Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu làm việc với lãnh đạo tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Nhấn mạnh nhiều thế mạnh của Chiết Giang phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị mong muốn Chiết Giang tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Huế là hai địa phương đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Chiết Giang và hoan nghênh Chiết Giang mở rộng quan hệ hữu nghị với các địa phương tiềm năng khác của Việt Nam; đề nghị Chiết Giang tạo điều kiện nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng nông, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam, tận dụng tính bổ sung về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên để mở rộng kim ngạch thương mại song phương; hoan nghênh các doanh nghiệp uy tín, có thực lực của Chiết Giang tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế số, kinh tế xanh; tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các địa phương Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, phát triển kinh tế tư nhân, quản lý đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Chiết Giang tiếp tục hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải thực hiện tốt nhiệm vụ và quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

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Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương (trái) làm việc với đồng chí Từ Văn Quang, Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Chiết Giang (phải).

Đồng chí Từ Văn Quang chào mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Chiết Giang; chúc mừng những thành tựu phát triển mạnh mẽ của Việt Nam; giới thiệu về tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và phát triển kinh tế - xã hội của Chiết Giang, cũng như các kinh nghiệm, thế mạnh của Chiết Giang trên vai trò là một trong những địa phương đi đầu về cải cách mở cửa, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân tại Trung Quốc.

Nhấn mạnh truyền thống hữu nghị lâu đời giữa Chiết Giang với Việt Nam và nhất trí với các đề xuất hợp tác của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, đồng chí Từ Văn Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Chiết Giang với Việt Nam nói chung và các địa phương của Việt Nam nói riêng; khẳng định Chiết Giang coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất với Việt Nam trong các lĩnh vực theo đúng định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Trong thời gian làm việc tại Chiết Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn đại biểu Đảng ta đã thăm Nhà triển lãm quy hoạch đô thị Hàng Châu và khảo sát một số cơ sở, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc và Chiết Giang về chế tạo công nghệ cao, thương mại điện tử.

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Việt Nam - Trung Quốc tăng cường trao đổi chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác

VOV.VN - Chiều 4/11, trong thời gian Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

PV/VOV-Bắc Kinh
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