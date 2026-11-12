Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản cùng đồng hành, cùng kiến tạo tương lai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản. Với những kết quả đạt được, chuyến thăm đã xác lập định hướng hợp tác mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mà còn tạo nên những động lực mới để chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được sang giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng và tự chủ chiến lược của cả hai nước. Đồng thời, tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Trải qua 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành một điểm sáng trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, mối quan hệ đã có những bước phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Trên nền tảng ấy, Hoàng Gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng trị, đặc biệt với nhiều tình cảm chân thành, tốt đẹp và nhiều biệt lệ, thể hiện sự coi trọng cao đối với vị thế, vai trò của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại họp báo.

Với một lịch trình làm việc dày đặc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với các nhà lãnh đạo cao nhất của Nhật Bản, các lãnh đạo của các chính đảng, các chính trị gia hàng đầu của Nhật Bản, làm việc với các lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; trao đổi với đại diện của các tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân Nhật Bản.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc, hai bên đã đạt nhất trí cao về nhiều nội dung quan trọng và đã được thể hiện rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại họp báo.

Điều này được khẳng định trong cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia. Trên cơ sở những thành quả quan trọng đã đạt được và tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo thống nhất thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản với định hướng xây dựng quan hệ đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Đây là dấu ấn nổi bật tạo đột phá thúc đẩy hợp tác hai nước phát triển hiệu quả, bền vững.

Phát biểu ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: “Tôi và bà Thủ tướng vừa có một cuộc hội đàm rất hiệu quả, thực chất và thành công. Chúng tôi đã nhất trí ra Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, với vị trí là đối tác bình đẳng, đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Nhật Bản.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định: “Tuyên bố tầm nhìn chung Nhật Bản - Việt Nam mà chúng tôi công bố ngày hôm nay sẽ nâng tầm quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước góp phần thúc đẩy quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại Châu Á và trên Thế giới”, sẽ có bước phát triển nhảy vọt mạnh mẽ”.

Trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Quốc hội, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, các đảng phái chính trị, các nguyên Thủ tướng và lãnh đạo chính quyền địa phương Nhật Bản đều bày tỏ tình cảm chân thành, ấn tượng tốt đẹp và đánh giá rất cao những thành quả phát triển ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Nhật Bản khẳng định sẵn sàng hợp tác để Việt Nam thực hiện thành công mô hình phát triển mới, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển đi vào chiều sâu, bền vững.

Toàn cảnh buổi phát biểu chính sách.

Trong bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi đi thông điệp mong muốn hướng tới sự gắn kết sâu sắc về năng lực phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trên nền tảng hữu nghị và tin cậy đặc biệt, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực. Theo đó, hai nước cùng tạo dựng năng lực phát triển mới trên nền tảng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng, trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế: “Chúng tôi ủng hộ Tầm nhìn này trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tuân thủ luật pháp quốc tế và góp phần gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực. Với Việt Nam, độc lập, tự chủ gắn liền với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Mục tiêu phát triển đến năm 2045 đòi hỏi chúng tôi vừa nâng cao nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa mở rộng hợp tác để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế. Vì vậy, chúng tôi đánh giá cao việc Nhật Bản coi trọng sức chống chịu và khả năng mỗi quốc gia tự quyết định tương lai của mình. Những định hướng ấy mở thêm cơ hội để hai nước cùng nâng cao năng lực tự chủ, tạo động lực tăng trưởng và thích ứng trước các biến động”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shii Kzuo, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Đánh giá cao điều này, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke cho biết: “Hiện nay, Nhật Bản và Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một mối quan hệ bền chặt chưa từng có trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Trong bối cảnh thế giới có một sự phân hóa lớn, ngài lại đề cao sự đồng thuận đa phương và đề xướng việc tôn trọng luật pháp quốc tế. Điều này thể hiện một trái tim và nghị lực mạnh mẽ. Nhật Bản đang nỗ lực hiện thực hóa Sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là những nền tảng để hai nước tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định của thế giới. Xin chúc Việt Nam thành công trong vai trò Chủ tịch APEC 2027”.

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tọa đàm cấp cao với các tập đoàn, doanh nghiệp là thành viên của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), gặp gỡ những tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản, làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn, viện nghiên cứu, trường đại học của bạn để lắng nghe, trao đổi về các phương hướng hợp tác bền vững. Nét nổi bật trong chuyến thăm là Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học, công nghệ Việt Nam - Nhật Bản lần đầu tiên được tổ chức, thu hút sự tham dự của đông đảo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản. Diễn đàn đánh dấu bước chuyển đổi từ mô hình hỗ trợ, đầu tư truyền thống sang hợp tác công - tư (PPP) là phương thức chủ đạo.

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam - Nhật Bản tài khóa 2025 - 2026.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, tài chính, quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và mạng lưới thị trường toàn cầu. Việt Nam có nguồn nhân lực năng động, thị trường giàu tiềm năng, có vị trí quan trọng trong mạng lưới sản xuất khu vực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Sự kết hợp của những thế mạnh bổ trợ này sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho cả hai nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: “Qua gặp gỡ các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính lớn, chúng tôi xác định: Thứ nhất, tiếp tục phải hoàn thiện môi trường đầu tư, từ khuôn khổ pháp lý đến các cải cách thủ tục hành chính và tăng cường trao đổi, gặp gỡ với các nhà đầu tư đến Việt Nam để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư. Đồng thời cũng phải khẩn trương giải đáp, hoàn thiện thể chế pháp lý, cũng như việc tổ chức chương trình hành động của chúng ta phải thực sự hấp dẫn các bạn đến với Việt Nam. Khi tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp và các nhà khoa học và đến hôm nay gặp gỡ các tổ chức ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, họ đều rất quan tâm và sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu chào mừng cuộc gặp của của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm tỉnh Kanagawa là trung tâm kinh tế lớn thứ 4 của Nhật Bản, có thế mạnh về ngành công nghiệp nặng, thương mại và dịch vụ, y tế. Tỉnh có gần 40 doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam và 25 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại tỉnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm Tập đoàn Meiko đã đầu tư tại Việt Nam từ năm 2006 và mong muốn đưa Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất lớn nhất của Tập đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam không chỉ muốn đón nhận các nhà máy sản xuất, mà mong muốn cùng các đối tác như Meiko từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị cao của chuỗi giá trị bán dẫn và điện tử toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tich nước mong, hai bên cần đi từ sản xuất, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo.

Gặp gỡ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh, đề nghị mở rộng mạng lưới kết nối chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản, chia sẻ những kết quả nghiên cứu có thể áp dụng để tăng năng suất lao động. Bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ và kỹ thuật số nằm trong những hướng hợp tác được nêu tại cuộc gặp.

GS Nguyễn Lê Minh, Viện Khoa học, Công nghệ tiên tiến Nhật Bản chia sẻ: “Sau buổi gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, tôi có ấn tượng rất sâu sắc bởi vì Đảng và Nhà nước đã quan tâm rất nhiều đến nghiên cứu khoa học và phát triển, đặc biệt là những nhà nghiên cứu khoa học ở Nhật Bản. Chúng tôi rất vinh dự và mong muốn được đóng góp sức của mình cho nghiên cứu khoa học và phát triển đất nước, đặc biệt là những ngành mũi nhọn như là AI và chip bán dẫn. Được Đảng, Nhà nước quan tâm như vậy, chúng tôi sẽ có nhiều động lực để nghiên cứu tốt hơn, có thể đóng góp cho cả đất nước Việt Nam và Nhật Bản”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, có nhu cầu, khẩn trương cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo hai nước, đặc biệt là chuyển mạnh từ tiếp nhận công nghệ, hợp tác kỹ thuật đơn thuần sang hai bên cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá: “Phương hướng hợp tác trong thời gian tới được thể hiện trong tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Việt - Nhật, chúng ta chuyển sang giai đoạn quan hệ đối tác, đồng hành, cùng kiến tạo. Ví dụ trước đây có thể chỉ có sản xuất một số mặt hàng ở Việt Nam, xuất khẩu đi, nhưng bây giờ là cùng nghiên cứu phát triển, cùng sản xuất, cùng tìm những nguồn cung, hay trong vấn đề kết nối không chỉ kết nối đơn thuần mà hai nước sẽ cùng phối hợp để sản phẩm cả về hàng hóa cũng như dịch vụ, sản phẩm trí tuệ của hai nước cùng nằm trong chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng ở khu vực và toàn cầu.

Thứ hai, chúng ta phải phát huy quan hệ hợp tác trên tất cả các kênh, cả về Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân ở các cấp, ngành và địa phương. Thứ ba, sự phối hợp, hợp tác cần được triển khai thông qua các kế hoạch và các chương trình cụ thể”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Sojitz.

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết và củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cả bình diện song phương, đa phương theo đúng tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, phù hợp với chiến lược phát triển của hai bên, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Những kết quả quan trọng đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn mới với tầm vóc mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển của mỗi nước, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.