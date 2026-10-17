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Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Na Uy nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao

Thứ Bảy, 18:09, 17/10/2026
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VOV.VN - Việt Nam và Na Uy nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế biển, tạo động lực mới cho quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 16/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy, nhân dịp bà thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chào mừng chuyến thăm đầu tiên của Quốc vụ khanh Astrid Bergmål tới Việt Nam trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971-25/11/2026). Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Na Uy, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới phát triển bền vững.

Để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước, Thứ trưởng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh, các cấp, nhất là cấp cao; phối hợp tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

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Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy 

Về kinh tế, Thứ trưởng đánh giá cao đóng góp của Na Uy cùng các nước thành viên EFTA trong việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA sau 14 năm với 21 vòng đàm phán chính thức. Thứ trưởng đề nghị các bên sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn sau khi ký kết và chuẩn bị tốt cho việc thực thi, tạo thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hợp tác và kết nối thị trường.

Hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về Đối tác chiến lược xanh tháng 4/2026, Thứ trưởng nhấn mạnh khuôn khổ này và FTA Việt Nam - EFTA sẽ là hai động lực bổ trợ cho hợp tác song phương. Thứ trưởng đề nghị Na Uy chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch không gian biển, vận tải biển, đóng tàu, phát triển cảng biển và hạ tầng logistics, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính Na Uy mở rộng hoạt động tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Na Uy trong quan hệ với ASEAN; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ Đối tác đối thoại theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trân trọng cảm ơn Chính phủ Na Uy đã tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại; mong muốn phía Na Uy tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

thuc day hop tac viet nam va na uy nhan ky niem 55 nam quan he ngoai giao hinh anh 2

Quốc vụ khanh Astrid Bergmål nhất trí với những đánh giá của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng; khẳng định trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Na Uy mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu, trong đó coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực.

Về thương mại, Quốc vụ khanh đánh giá FTA Việt Nam - EFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa, dịch vụ tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tăng tính ổn định và khả năng dự báo cho hoạt động kinh doanh. Bà cho rằng đây là cơ sở để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác lâu dài, góp phần củng cố quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Na Uy và các nước thành viên EFTA.

Đối với Đối tác chiến lược xanh, Quốc vụ khanh nhấn mạnh cơ hội tăng cường kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu hai nước. Bà bày tỏ mong muốn đẩy mạnh chia sẻ tri thức, công nghệ và kinh nghiệm về quản lý biển, nuôi trồng thủy sản bền vững, vận tải biển xanh và kinh tế tuần hoàn, gắn hợp tác kinh tế với bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực năng lượng, Quốc vụ khanh Astrid Bergmål đánh giá cao tiềm năng hợp tác song phương; mong muốn thúc đẩy hiệu quả các cơ chế, dự án hợp tác tại Việt Nam theo hướng chuyển đổi xanh. Bà nhấn mạnh mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới trung hòa các-bon và bảo đảm lợi ích của cả hai nước.

Về hợp tác với ASEAN, Quốc vụ khanh nhất trí hai bên cần phối hợp triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác thực tiễn ASEAN - Na Uy giai đoạn 2026-2030. Các ưu tiên gồm kinh tế biển xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững, kết nối và đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc trên tinh thần ủng hộ thương mại tự do, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân mật, cởi mở, với những trao đổi thực chất.

VOV1
Bộ Ngoại giao
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