Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-New Zealand trong điều kiện CPTPP

Cùng dự có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo các bộ, ngành cùng hơn 300 doanh nghiệp hai nước:

Phát biểu tại Diễn đàn, các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam thời gian qua, cùng những phát triển ấn tượng về kinh tế xã hội. Đồng thời đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Nông nghiệp, An toàn thực phẩm, An ninh sinh học New Zealand, ông Damien O'Connor đánh giá cao thành công của nền kinh tế Việt Nam với hội nhập ngày càng mạnh mẽ và cũng như New Zealand, Việt Nam là nền kinh tế hướng về xuất khẩu. Cộng đồng doanh nghiệp New Zealand mong muốn cải thiện, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại với Việt Nam.

New Zealand cũng mong muốn thu hút các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước này, đồng thời nhấn mạnh, “Chính phủ là người mở cửa, chính các doanh nghiệp là người đi vào trong”. Do đó, Chính phủ New Zealand sẽ tiếp tục tạo điều kiện, giải quyết các vấn đề, vướng mắc mà nhà đầu tư gặp phải. Ông Damien O'Connor kỳ vọng tại diễn đàn, sẽ tạo ra kết nối có giá trị, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về phát biểu này của Bộ trưởng New Zealand, đồng thời cho rằng, Chính phủ là người rạm ngõ, còn cưới hỏi phải là các doanh nghiệp. Và điều quan trọng, qua 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sự hợp tác giữa hai bên xuất phát từ nhu cầu tự nhiên, cùng có lợi, cùng phát triển. Thủ tướng mong muốn qua diễn đàn này, doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi cụ thể về các cơ hội hợp tác.

Với mong muốn thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cũng nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hiện Việt Nam đứng top 4 ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời đang hướng đến các tiêu chuẩn của OECD.

Dẫn ra minh chứng cụ thể, Thủ tướng cho biết, theo số liệu mới nhất là của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) về môi trường kinh doanh 2017 mới công bố cuối tháng 2 vừa rồi, đó là gần 70% doanh nghiệp của Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam đều muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Có trên 62% doanh nghiệp Nhật Bản khẳng định làm ăn ở Việt Nam thì có lãi.

Trong khi đó quý IV năm ngoái, EURO Cham công bố gần 63% doanh nghiệp EU đang làm ăn tại Việt Nam có kết quả kinh doanh tốt và rất tốt; và gần 86% duy trì mở rộng đầu tư. Trong tháng 2/2018, Nikkei công bó chỉ số quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam đạt 53,5 điểm, cao nhất trong ASEAN. Năm ngoái, Việt Nam tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%.

Chính vì thế hiện Việt Nam đã thu hút tới 320 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việt Nam là thị trường hấp dẫn với các nhà đầu tư New Zealand với du lịch tăng trưởng cao tới 30% năm; kinh tế quý 1 này có thể tăng trưởng 7,41%, cao nhất từ trước đến nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi nói như vậy để thấy rằng, không khí đầu tư hợp tác làm ăn hợp tác ở Việt Nam đã phát triển tốt và liên tục. Môi trường đầu tư vừa qua đã được cải thiện một bước. Nhưng Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn nữa để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài nhiều hơn, chất lượng hơn, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư ở trên các phương diện mà pháp luật Việt Nam đã công bố”.

Cùng với quan hệ Việt Nam-New Zealand ngày càng được mở rộng và hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng cho biết, kim ngạch thương mại hai nước tăng 3 lần trong 3 năm qua với gần 1 tỷ USD. Đầu tư của New Zealand vào Việt Nam khoảng 100 triệu USD:

“Sáng nay tôi đã tiếp hai tập đoàn lớn của New Zealand thì các bạn đều mong muốn và thấy rằng đầu tư vào Việt Nam lúc này là hết sức cần thiết. Nhân dịp này tôi cũng mong muốn các đối tác, các doanh nghiệp của New Zealand thảo luận, bàn bạc với doanh nghiệp Việt Nam với điều kiện mới, đó là điều kiện mà Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà hai nước là thành viên và Hiệp định vừa được ký. Vào Việt Nam không phải là thị trường gần 100 triệu dân mà vào Việt Nam tức là vào một thị trường 600 triệu dân của ASEAN và đặc biệt là các nước CPTPP”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng cũng mong muốn New Zealand thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Trong đó có lĩnh vực ưu tiên như giáo dục, đào tạo; vấn đề an toàn thực phẩm mà New Zealand có kinh nghiệm; lĩnh vực phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh cũng như lĩnh vực hạ tầng và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Cũng tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp trả lời, giải đáp các vấn đề mà doanh nghiệp New Zealand đưa ra về chính sách cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, về chính sách thu hút đầu tư phát triển hạ tầng…

Tiếp đó, Thủ tướng đã chứng kiến việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, giữa VCCI và Hội đồng kinh doanh New Zealand./.