Thực hiện đúng theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là yêu nước

Trước tình hình dịch Covid-19 nguy cơ lây lan ra cộng đồng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như là lời hiệu triệu tiếp thêm sức mạnh và ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 của toàn Đảng, toàn dân ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện các giải pháp chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hiệu triệu toàn dân



Ông Hồ Viết Tâm, ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, bản thân ông sẽ hạn chế ra đường, chỉ khi có việc thực sự cần thiết ông mới rời nhà song tuân thủ việc đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách.

Theo ông Đặng Duy Hưng, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, ngay lúc này, mỗi người dân bằng việc làm cụ thể của mình, chung tay cùng cả nước vượt qua khó khăn, ngăn chặn dịch bệnh. Bản thân ông đã vận động mọi người trong gia đình và bà con lối xóm thực hiện đúng những khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch.

Theo ông Hưng, lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho thấy tình hình của đất nước. Do đó, mọi người dân phải ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh, đó là hành động yêu nước. Mỗi người bằng những việc làm cụ thể, trong gia đình, khuyến khích các thành viên chấp hành.

Ô Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho rằng, lời kêu gọi có ý nghĩa động viên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bởi, ở thời điểm cả nước đang ráo riết thực hiện phòng chống dịch, lời kêu gọi này có sức mạnh giúp ngành y tế cũng như toàn dân vững tâm, đồng lòng cùng nhau để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cán bộ ngành y tế cũng thấy rằng sự chỉ đạo, động viên đó với ngành y tế là cả sự quan tâm, cảm ơn Đảng, Chính phủ đã vào cuộc rất kịp thời để hỗ trợ ngành y tế.

"Lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất gọn nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Điều đó cho thấy sự quan tâm sâu sát, sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt từ Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh".

Đóng quân ở vị trí xa nhất trên tuyến biên giới Quảng Ninh, Đồn biên phòng Pò Hèn hiện được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và tham gia phòng chống sự lây lan dịch bệnh trên tuyến biên giới hơn 12km.

Trung tá Nguyễn Thành Lê, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đối với lực lượng Biên phòng, lời kêu gọi của đã làm sáng rõ hơn định hướng, quyết tâm của từng cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng biên phòng đồn Pò Hèn, kiểm tra các phương tiện ra vào địa bàn xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái

"Với lực lượng Bộ đội Biên phòng, đây là định hướng cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu làm tốt vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ quyết tâm chống dịch bệnh. Chúng tôi xác định đây là việc hết sức quan trọng và gắn trách nhiệm vào từng cá nhân, từng cán bộ chiến sĩ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác chống dịch" - Trung tá Nguyễn Thành Lê nói.



Hành động bằng việc làm thiết thực

Tại Quảng Ninh, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đội ngũ y, bác sỹ tại tỉnh làm việc không có ngày nghỉ, gấp đôi, gấp ba ngày thường. Lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng như lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân cùng chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho ngành Y tế chiến đấu với đại dịch.



Bác sỹ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị sẽ phát động một phong trào toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn viện với quyết tâm cao nhất chống dịch như chống giặc, bám sát vào hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh để triển khai những nhiệm vụ liên quan đến công tác, chức năng của bệnh viện cũng như là các khoa, phòng để chung tay trong 2 tuần vàng hy vọng là dập tắt được dịch, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước cũng như của tỉnh Quảng Ninh.

Chung tay cùng với cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, thời gian qua, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, Hội phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 trong toàn thể hội viên hội phụ nữ; vận động 20 trường hợp Hội viên phụ nữ hoãn đám cưới, đám giỗ trong gia đình; May hơn 70 nghìn khẩu trang y tế tặng miễn phí cho cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly và chị em phụ nữ khó khăn tại vùng sâu vùng xa.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk cho biết, nghe theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các cấp Hội tiếp tục có vận động mạnh mẽ hội viên Phụ nữ tham gia vào việc phòng chống dịch bệnh này với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất với trách nhiệm rõ ràng.

Hội đã vận động được 102 điểm các tổ hợp tác, cơ sở may mặc để tập trung vào việc may khẩu trang, vận động các nguyên vật liệu những khẩu trang đảm bảo kháng khuẩn, đảm bảo y tế để cung cấp nguồn này cho các chị em để may khẩu trang.

“Trước tiên thì cung cấp ra thị trường để ổn định giá cả mặt hàng khẩu trang. Cùng với đó, sẽ cung cấp miễn phí cho các trường hợp cần thiết khi Nhà nước yêu cầu. Ngoài ra chúng tôi đang vận động khoảng 300 điểm sẽ cung cấp thực phẩm an toàn để khi có vấn đề xảy ra thì sẽ cùng với các cấp chính quyền hỗ trợ những điểm cách ly hoặc các gia đình khó khăn”- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt nói./.