Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 23/5, được sự ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn (sinh năm 1977), Trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, việc Công an tỉnh Đồng Nai được bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc mới là cần thiết và quan trọng, góp phần tăng thêm sức mạnh cho Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, giúp kinh tế, xã hội tại địa phương phát triển ổn định.

Thời gian qua, Công an Đồng Nai đã làm tốt nhiệm vụ giữ vững sự ổn định chính trị địa phương.

Nhiều lãnh đạo Công an tỉnh đã được Bộ Công an đề bạt, bổ nhiệm giữ vị trí cao hơn, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành công an. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn được bổ nhiệm tại Đồng Nai là điều kiện, cơ hội để chứng minh năng lực, phẩm chất và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tạo điều kiện, sát cánh cùng ông Nguyễn Mạnh Toàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn được nhận quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ mới.

Bên cạnh vinh dự, tự hào, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ rõ những thách thức, nhiệm vụ nặng nề phía trước và đề nghị ông Nguyễn Mạnh Toàn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích, kết quả đã đạt được, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đồng thời nhận thức rất rõ trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn bày tỏ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, gương mẫu trong công tác cũng như cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn chia sẻ sẽ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phân công công tác, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm của các cấp lãnh đạo và nhân dân. /.