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Thường trực Ban Bí thư: Cần tránh tình trạng "nói rất hay nhưng làm không được"

Chủ Nhật, 17:13, 18/10/2026
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VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần khẩn trương có chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai và nguồn vốn cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng "nói rất hay nhưng làm không được”.

Hôm nay (18/10), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Phát biểu tại cuộc họp tổ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ĐBQH thành phố Đà Nẵng nhận định, để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo kế hoạch đề ra, cần phấn đấu tăng trưởng trên 12% trong những tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mới chỉ có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ hai con số (trên 10%).

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ĐBQH thành phố Đà Nẵng phát biểu tại phiên họp tổ. Ảnh: quochoi.vn

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh, dù đẩy mạnh tăng trưởng đến đâu, nhất định phải kiểm soát được lạm phát dưới mức 4,5%, nếu lạm phát gia tăng thì sẽ không còn nhiều ý nghĩa, bởi giá cả leo thang sẽ gây khó khăn cho đời sống người dân. Thường trực Ban Bí thư đề nghị phải rà soát và kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nước để phòng chống lạm phát.

Đối với áp lực về lãi suất, Trung ương và Chính phủ đang chỉ đạo nỗ lực giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, mặc dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, mặc dù thu ngân sách chung đạt cao nhưng kết quả Quý III có dấu hiệu chững lại, đề nghị Bộ Tài chính phân tích rõ nguyên nhân. Phải tập trung nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu nội địa từ sản xuất kinh doanh vì đây mới là nguồn thu bền vững lâu dài.

Nhấn mạnh kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập và thu hút nguồn lực đầu tư, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần khẩn trương có chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai và nguồn vốn cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng "nói rất hay nhưng làm không được”.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ Tài chính báo cáo chính xác số tiền tạm ứng đầu tư công hiện chưa triển khai thực hiện. Đối với các chương trình, dự án chậm tiến độ, cần chủ động điều chỉnh, chuyển phân bổ vốn sang các dự án khác.

thuong truc ban bi thu can tranh tinh trang noi rat hay nhung lam khong duoc hinh anh 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: quochoi.vn

Về công tác khám sàng lọc ban đầu và khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho nhân dân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thẳng thắn chỉ ra còn tình trạng nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là công tác rất cần thiết, bởi nhiều người dân từ khi sinh ra đến khi qua đời chưa từng được vào viện khám bệnh, đến khi khám sàng lọc mới phát hiện khoảng 30% mắc các bệnh nền. Đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm tới công tác khám sàng lọc và khám sức khỏe định kỳ miễn phí, học tập cách tổ chức hiệu quả, ứng dụng định danh điện tử để gửi thông báo đến từng người dân, đưa thiết bị y tế về tận xã, phường phục vụ nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị tiếp tục thực hiện thật tốt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, khẳng định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Một việc rất quan trọng cần tập trung hoàn thành trong Quý IV/2026 là Đề án vị trí việc làm, giao biên chế, cùng chính sách tiền lương và phụ cấp, bảo đảm đến đầu năm 2027 có được hệ thống biên chế, chế độ tiền lương và phụ cấp rành mạch.

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cần tiếp tục cập nhật, bổ sung và hoàn thiện Chiến lược quân sự, quốc phòng cũng như Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần "tinh, gọn, mạnh".

Về công tác đối ngoại, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ thời gian qua, các hoạt động đối ngoại diễn ra rất nổi bật, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đối tác quốc tế và lãnh đạo các nước rất quan tâm, đánh giá cao tư duy "tự chủ chiến lược" và đường lối ngoại giao cân bằng của Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cần hoàn thành chương trình đối ngoại 2026, chuẩn bị tốt cho chương trình đối ngoại năm 2027, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh Quốc hội cần đặc biệt quan tâm đến tự chủ chiến lược ngay trong công tác lập pháp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "cài cắm" chính sách hay tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng tác động vào chính sách, pháp luật.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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