Thứ Tư, 11:01, 04/11/2026
Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
VOV.VN - Sáng 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tháng 10 thảo luận kết quả công tác và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì các hội nghị.
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