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Thường trực Ban Bí thư: Làm tốt hơn nữa công tác chăm lo các lão thành cách mạng

Thứ Năm, 15:52, 05/11/2026
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VOV.VN - Sáng 5/11, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2026), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Phan Thị Truy (SN 1926) đang sinh sống tại phường An Hải. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và trao Huy hiệu Đảng. 

Trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phan Thị Truy tại nhà riêng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chúc mừng, đồng thời tri ân và tôn vinh những đóng góp của người đảng viên lão thành trong suốt những năm qua. Đồng chí Phan Thị Truy đã tuyệt đối trung thành, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn của cá nhân đồng chí Phan Thị Truy, cũng là niềm tự hào của gia đình, địa phương, của tổ chức đảng và của toàn Đảng.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Phan Thị Truy.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là dấu mốc ghi nhận hành trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của những đảng viên ưu tú đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận 80 năm đồng hành với sự nghiệp cách mạng của đảng viên Phan Thị Truy, từ những năm tháng trước cách mạng là đoàn viên thanh niên cứu quốc, đội viên tự vệ mật đến khi về hưu, tham gia công tác địa phương làm Phó Ban liên lạc tù yêu nước phường An Hải Bắc; Chi hội phó Chữ Thập đỏ khối phố An Nhơn, tổ trưởng tù yêu nước, tổ trưởng Đảng.  

Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, vượt qua bao gian khó, sự kiên định của đồng chí trước mọi thử thách là tấm gương sáng ngời, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.

Ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe đảng viên lão thành Phan Thị Truy, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, dù tuổi đã cao, sức đã giảm nhưng bà vẫn vẹn nguyên tấm lòng sắt son, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và tổ chức đảng ở cơ sở.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ, đảng viên cao tuổi.

Lan tỏa tinh thần tự hào cách mạng, trân trọng những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ, đảng viên cao tuổi; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm của các đồng chí.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết hội nghị Trung ương cùng các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị, bài học về đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước luôn có giá trị định hướng sâu sắc về sự vững vàng trước mọi thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

Hoàng Ân/VOV
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