Thường trực Ban Bí thư tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách ở Yên Bái

Ngày 11/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó tại 2 xã Nậm Lành và Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Cùng đi có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietcombank; Lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trao qua Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó ở huyện Văn Chấn.

Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn Chu Đình Ngữ cho biết, năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 280 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch; huyện đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 6 xã so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Công tác giảm nghèo đạt kết quả vượt bậc, với gần 2600 hộ thoát nghèo, giảm 7,4% so với năm 2018.

Bên cạnh đó, Văn Chấn cũng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Huyện cũng chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho nhân dân đón tết, vui xuân đảm bảo đầm ấm, tiết kiệm, vui vẻ...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Văn Chấn.

Phát biểu động viên và chúc Tết tại huyện Văn Chấn, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chân đã đạt được trong năm 2019, với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh và phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông đề nghị địa phương cần quan tâm ưu tiên dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn tài trợ để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân vùng cao, vùng nông thôn trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, để mọi người, mọi nhà đều được đón Xuân Canh Tý 2020 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trao 120 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn 2 xã Suối Giàng và Nậm Lành của huyện Văn Chấn.

Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Yên Bái dự lễ khánh thành công trình lớp học tại huyện Văn Chấn.

Cũng trong chuyến công tác lên huyện Văn Chấn, ông Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Yên Bái đã dự lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Lành; Công trình nhà lớp học Trường Mầm non xã Suối Giàng của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái./.