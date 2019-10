Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp

Trong chuyến thăm và làm việc tại Pháp, ông Trần Quốc Vượng đã có các cuộc gặp, làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện, Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Pháp; trao đổi với Lãnh đạo Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, Đảng Những người Cộng hòa; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt; dâng hoa tại tượng Bác và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil; gặp gỡ trí thức trẻ Việt kiều và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp.

Tại các cuộc làm việc, ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp thời gian qua đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, coi Pháp là một trong những đối tác hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới, có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục các cơ chế đối thoại và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết.

Ông Trần Quốc Vượng hội đàm cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp Laetitia Saint-Paul.

Đồng chí bày tỏ cảm ơn Pháp đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đóng góp vào việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA.

Đồng chí đánh giá cao vai trò của Pháp trong EU và đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế ASEAN và Liên hợp quốc, đồng thời đề nghị Pháp, với vai trò quan trọng của mình trong châu Âu, tiếp tục thúc đẩy để Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn các hiệp định EVFTA và EVIPA. Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực, những diễn biến gần đây ở Biển Đông và thảo luận các biện pháp góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đại diện Chính phủ, Nghị viện Pháp đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn; cam kết mạnh mẽ sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực và các dự án hợp tác cụ thể; khẳng định coi trọng Việt Nam trong chiến lược thúc đẩy quan hệ của Pháp với ASEAN và châu Á, cho rằng, hai nước có nhiều cơ hội để phối hợp, đẩy mạnh hợp tác trong các khuôn khổ đa phương khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2020-2021.

Ông Trần Quốc Vượng hội đàm với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne.

Phía Pháp cũng đề nghị tăng cường phối hợp để khai hiệu quả hơn nữa các dự án quan trọng mà hai nước đang hợp tác; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, tiếp tục thúc đẩy Nghị viện châu Âu và Quốc hội Pháp phê chuẩn các hiệp định EVFTA và EVIPA; bày tỏ ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS 1982).



Với Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Pháp-các Đảng mà ta có quan hệ truyền thống, đồng chí Trần Quốc Vượng đã tái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và cùng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác hiệu quả, thiết thực hơn trong thời gian tới.

Với Đảng Những người Cộng hòa, ông Trần Quốc Vượng khẳng định chủ trương của Đảng ta trong việc chú trọng thúc đẩy quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính và có vị trí, vai trò quan trọng ở các nước; đề nghị hai đảng cùng tăng cường tiếp xúc, trao đổi để gia tăng hiểu biết và có các biện pháp hợp tác cụ thể.

Trong trao đổi, lãnh đạo các đảng đều đánh giá cao các thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; thể hiện quan tâm đến việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực. Đảng Cộng sản Pháp chia sẻ tình hình châu Âu, diễn biến chính trị ở Pháp và tình hình lực lượng cánh tả ở Pháp và châu Âu; nhấn mạnh yêu cầu đoàn kết lực lược cánh tả toàn thế giới; tái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Đảng ta.

Ông Trần Quốc Vượng hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Pháp, Philippe Dallier.

Đảng Xã hội Pháp nhấn mạnh tình hữu nghị, quan hệ hợp tác với Đảng ta và sẵn sàng phối hợp đóng góp cho quan hệ giữa hai nước. Đảng Những người Cộng hòa bày tỏ quan tâm, sẵn sàng tăng cường tiếp xúc, trao đổi để gia tăng hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm cầm quyền, tham chính của mỗi đảng.



Gặp gỡ cộng đồng và trí thức trẻ người Việt và gốc Việt, ông Trần Quốc Vượng đã thông tin về chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước ta về khoa học và công nghệ, động viên các nhà khoa học và trí thức trẻ đang sinh sống và học tập tại Cộng hòa Pháp và châu Âu phát huy trí tuệ và nguồn lực, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Đoàn cũng thăm xưởng đóng tàu của Tập đoàn Alstom, dự Lễ khánh thành đoàn tàu điện đầu tiên dự kiến sẽ vận hành dịp khai trương tuyến Metro số 3 Ga Hà Nội-Nhổn vào năm tới.

Ông Trần Quốc Vượng cũng đã đến thăm và gặp gỡ cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp; thông báo cho cán bộ, đảng viên của Đại sứ quán và Đảng ủy tại Pháp về tình hình trong nước, tình hình bảo vệ an ninh, chủ quyền của đất nước và một số nội dung quan trọng tại các Hội nghị Trung ương gần đây./.